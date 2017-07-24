Децентрализация и жизнь: украинцы не заметили позитива - опрос

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Большинство украинцев до сих пор не ощутили никаких изменений от использования дополнительных средств, которые местные бюджеты получили на протяжении последних лет вследствие реализации реформы по децентрализации власти. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Опрос проводился с 9 по 13 июня 2017 года на подконтрольных Киеву территориях Украины, всего опрошено 2018 респондентов, ошибка выборки не превышает 2,3%.

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Реформа децентрализации предусматривает передачу части средств и полномочий (равно как и социальных обязательств) на места.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что благодаря реформе децентрализации "городские бюджеты выросли в разы", строятся школы и дороги, территориальные общины стали "хозяевами на собственной земле".

А премьер-министр Владимир Гройсман назвал реформу децентрализации власти одной из самых успешных реформ в стране и подчеркнул, что теперь в местных бюджетах есть десятки миллиардов гривен, которые нужно направлять на улучшение качества жизни украинцев.

Однако пока что более половины украинцы не ощутили особенных изменений в качестве жизни. Так, 55% респондентов заявили, что не ощутили никаких изменений (улучшения качества услуг, благоустройства, социальной помощи) от роста доходов местных бюджетов в 2015-16 годах. При этом доля тех, кто увидел изменения к лучшему, и тех, кто увидел изменения к худшему, одинакова — по 16% (еще 11% затруднились с ответом).

"Тут тревожный момент… Характерно, что, по сравнению с прошлым годом, процент тех, кто увидел изменения к худшему, вырос с 8% до 16%, тогда как доля тех, кто увидел изменения к лучшему, осталась такой же", — отметил политический аналитик Фонда "Демократические инициативы" Алексей Сидорчук, презентуя результаты исследования на пресс-конференции в Киеве.

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По его словам, среди тех, кто заметил изменения к лучшему, 64% респондентов ответили, что лучше стало качество дорог, 30% опрошенных ответили, что есть улучшения в благоустройстве, в условиях для проведения отдыха (25%), в работе жилищно-коммунального хозяйства (23%), в работе транспорта (20%).

В то же время среди тех, кто увидел изменения к худшему, как и в прошлом году, большинство (53%) указали на снижение качества медицинского обслуживания. На негативные изменения в заботе о социально уязвимых группах населения указали 44%, а 39% считают, что стало хуже с обеспеченностью рабочими местами. При этом среди тех, кто заметил изменения к худшему, 38% респондентов отметили, что ухудшения коснулись и качества дорожного покрытия.

Кроме того, несколько ослабла уверенность населения в том, что местная власть сможет справиться с дополнительными полномочиями, полученными в ходе децентрализации. Абсолютно уверены в этом 10% (в 2016 году таких было 15%), преимущественно уверены — 32% (в 2016 году — 37%), тогда как 29% имеют в этом серьезные сомнения (в 2016 году — 20%), а 17% убеждены, что местной власти это не под силу (в 2016 году таких было 10%).

Комментируя результаты исследования, директор Фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина задалась вопросом: не слишком ли на местах увлеклись инфраструктурой" в ущерб всем другим сферам жизни?

Впрочем, по ее словам, в негативном восприятии результатов децентрализации играет роль психологический момент: "негативисты" тоже видят, что дороги стали лучше, латают инфраструктуру, но — если у них, например, нет работы, то они не оценивают это как положительный фактор для себя.

Директор Института развития территорий Юрий Ганущак отметил, что люди отмечают негативные изменения как раз в тех сферах, которые децентрализация еще никак не затронула — в частности, речь идет о качестве медицинского обслуживания.

По словам эксперта, предлагаемый Минздравом проект медреформы предусматривает, напротив, жесткую централизацию, и это очень скоро приведет к чрезвычайно негативным последствиям.

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В то же время социологи отметили, что сейчас 42% украинцев продолжают поддерживать шаги власти относительно децентрализации, тогда как негативно к деятельности власти в этой сфере относятся 27% (в 2016 году, соответственно, 43% и 32%).

Напомним, в рамках реформы должны быть внесены изменения в Конституцию Украины в части децентрализации. Парламент принял соответствующий законопроект в первом чтении в 2015 году, однако дальше дело не пошло. Позднее спикер Рады Андрей Парубий заявил, что парламентарии пока не готовы рассматривать изменения в Конституцию из-за несогласованности в вопросе касательно особого статуса Донбасса.