Регионы и Киев: "газовые" каникулы порвали страну

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина
Украинские власти ведут себя, мягко говоря, непредсказуемо. Сначала неожиданно отменяют занятия в школах ради экономии газа, потом так же неожиданно их возобновляют…Такое поведение Киева все больше возмущает власти на местах, которые все чаще берут ситуацию в свои руки и принимают автономные решения.
Каникулы раздора
"Газовые" каникулы в Украине не состоялись. Решение приостановить с 5 марта занятия в учебных заведениях страны с целью экономии газа, как приняли спонтанно, так спонтанно и отменили.
Напомним, после того как "Газпром" отказался поставлять газ "Нафтогазу", в Украине по призыву высшего руководства страны начали акцию "Прикрути", направленную на экономию газа в стране.
В связи с этим в Минэнерго Украины и Минобразования даже рекомендовали приостановить занятия в школьных, дошкольных и высших учебных заведениях страны до 6 марта включительно.
По словам главы Минэнерго Игоря Насалика, был дисбаланс потребления газа в 15–20 млн м³ в сутки.
Читайте также: Каникулы поневоле. Что грозит школьникам?
Однако после срочного подписания Киевом контракта с Польшей на поставки газа, в субботу вечером в Минэнерго изменили свое мнение и предложили возобновить занятия в школах с 5 марта.
"Комитет при Минэнергоугля решил снять ограничения по газоснабжению образовательных учреждений и предложил Минобразования возобновить их работу с 5 марта 2018 года", — написал у себя в Facebook советник главы ведомства Максим Белявский.
Эту же информацию подтвердили и в Минобразования. "Пока проблему с газоснабжением в стране удалось оперативно решить, поэтому уже в понедельник, 5 марта, все учебные заведения — детские сады, школы, ПТУ и вузы должны работать в обычном режиме", — говорилось в сообщении ведомства.
Соответствующее письмо-разъяснение было разослано всем вузам, а также местным органам самоуправления, в сфере управления которых находятся другие учебные заведения. В письме, в частности, говорится, что исключение могут составлять те заведения, которые не работают по причинам, не относящихся газоснабжения. Например, такой причиной может быть карантин или другие обстоятельства.
Реакция в регионах
Изначально, решение центральных властей экономить газ и закрыть школы, детские сады и ВНЗ в регионах восприняли неоднозначно, а некоторые области и вовсе решили не прекращать учебный процесс.
Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что жители его области мерзнуть и экономить на том, что уже невозможно экономить – не будут. "Все учебные заведения Закарпатья будут работать в обычном режиме за исключением тех, что закрыты на карантин. Закарпатская область не будет останавливать работу образовательных учреждений из-за недостатка газа в связи с невыполнением "Газпромом" своих обязательств. Наша область потребляет наименьше газа в Украине, а часть Закарпатья вообще негазифицирована", — заявил он.
Также чиновник добавил, что "централизованного теплоснабжения на Закарпатье нет давным давно, и в этом смысле область является примером для всей Украины".
Читайте также: Землянский: теперь все замерзнут из-за головотяпства "Нафтогаза"
Так же на экономию и закрытия учреждений отреагировали во Львовской области.
"Львовские школы и детсады не будут закрывать из-за газового кризиса. По состоянию на сегодня отопление подается всем потребителям теплоснабжающих предприятий: население, школы, садики, больницы, поликлиники. На выходные дни в учебных заведениях будет поддерживаться минимальная температура, которая позволяет работать системе теплоснабжения и избежать замерзания трубопроводов", — заявили власти.
Присоединилась к ним и Николаевская область.
"В Николаевской области не будут останавливать работу школ и высших учебных заведений на период с 2 по 7 марта ради сокращения потребления газа. Сейчас в области более 50% учебных заведений находятся на альтернативном отоплении, соответственно образовательная сфера в значительной степени не повлияет на общий объем потребления газа в области", — сообщил председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко.
Отказались возобновлять занятия
Решение Киева отменить внеплановые каникулы и вовсе вызвало гневную реакцию на местах.
В Днепре и Харькове местные власти резко возмутились спонтанностью решений центра и постановили оставить каникулы. Об этом сообщили мэры городов Борис Филатов и Геннадий Кернес на своих страницах в Facebook.
"Дорогие дети, не нервничайте. Будут вам каникулы. Теперь скажите спасибо уже дяди Бори. Ничего мы менять не будем. Занятия в школах возобновляются только 12 марта", — написал мэр Днепра Борис Филатов.
"У кого, кого, а у идиотов мы на поводу ходить не будем", — добавил Филатов в свойственной ему манере.
Он расценил приказ Минобразования об отмене вынужденных каникул как издевательство над детьми, родителями и учителями.
"Никто, ни одна душа в министерствах не подумала о том, что родители переколотили бабушек и дедушек, взяли отгулы, кто-то уехал, кто-то приехал, все поменяли планы", – считает Филатов.
Мэр Днепра подчеркнул, что в мэрию приказ Минобразования о возобновлении занятий пришел в субботу лишь около 17:00.
Многие украинцы в соцсетях высказали слова поддержки мэру.
Позже вечером Филатов разразился еще одним гневным постом-размышлениями на тему, в чем основная проблема нашей страны.
Аналогичное решение принял и мэр Харькова Геннадий Кернес. Занятия в общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях города решили возобносить 12 марта, как и было решено ранее.
В Департаменте науки и образования ХОГА это объяснили плохими погодными условиями, низким температурным режимом в учреждениях образования, якобы, помещение "необходимо прогреть", а также тем, что многие студенты и школьникы уже успели разъехаться.
В Харьковской области с 5 марта возобновят работу только детсады.
По материалам из открытых источников интернет