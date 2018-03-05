Регионы и Киев: "газовые" каникулы порвали страну

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Украинские власти ведут себя, мягко говоря, непредсказуемо. Сначала неожиданно отменяют занятия в школах ради экономии газа, потом так же неожиданно их возобновляют…Такое поведение Киева все больше возмущает власти на местах, которые все чаще берут ситуацию в свои руки и принимают автономные решения.

Каникулы раздора

"Газовые" каникулы в Украине не состоялись. Решение приостановить с 5 марта занятия в учебных заведениях страны с целью экономии газа, как приняли спонтанно, так спонтанно и отменили.

Напомним, после того как "Газпром" отказался поставлять газ "Нафтогазу", в Украине по призыву высшего руководства страны начали акцию "Прикрути", направленную на экономию газа в стране.

В связи с этим в Минэнерго Украины и Минобразования даже рекомендовали приостановить занятия в школьных, дошкольных и высших учебных заведениях страны до 6 марта включительно.

По словам главы Минэнерго Игоря Насалика, был дисбаланс потребления газа в 15–20 млн м³ в сутки.

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Однако после срочного подписания Киевом контракта с Польшей на поставки газа, в субботу вечером в Минэнерго изменили свое мнение и предложили возобновить занятия в школах с 5 марта.

"Комитет при Минэнергоугля решил снять ограничения по газоснабжению образовательных учреждений и предложил Минобразования возобновить их работу с 5 марта 2018 года", — написал у себя в Facebook советник главы ведомства Максим Белявский.

Эту же информацию подтвердили и в Минобразования. "Пока проблему с газоснабжением в стране удалось оперативно решить, поэтому уже в понедельник, 5 марта, все учебные заведения — детские сады, школы, ПТУ и вузы должны работать в обычном режиме", — говорилось в сообщении ведомства.

Соответствующее письмо-разъяснение было разослано всем вузам, а также местным органам самоуправления, в сфере управления которых находятся другие учебные заведения. В письме, в частности, говорится, что исключение могут составлять те заведения, которые не работают по причинам, не относящихся газоснабжения. Например, такой причиной может быть карантин или другие обстоятельства.

Реакция в регионах

Изначально, решение центральных властей экономить газ и закрыть школы, детские сады и ВНЗ в регионах восприняли неоднозначно, а некоторые области и вовсе решили не прекращать учебный процесс.

Глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль заявил, что жители его области мерзнуть и экономить на том, что уже невозможно экономить – не будут. "Все учебные заведения Закарпатья будут работать в обычном режиме за исключением тех, что закрыты на карантин. Закарпатская область не будет останавливать работу образовательных учреждений из-за недостатка газа в связи с невыполнением "Газпромом" своих обязательств. Наша область потребляет наименьше газа в Украине, а часть Закарпатья вообще негазифицирована", — заявил он.

Также чиновник добавил, что "централизованного теплоснабжения на Закарпатье нет давным давно, и в этом смысле область является примером для всей Украины".

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Так же на экономию и закрытия учреждений отреагировали во Львовской области.

"Львовские школы и детсады не будут закрывать из-за газового кризиса. По состоянию на сегодня отопление подается всем потребителям теплоснабжающих предприятий: население, школы, садики, больницы, поликлиники. На выходные дни в учебных заведениях будет поддерживаться минимальная температура, которая позволяет работать системе теплоснабжения и избежать замерзания трубопроводов", — заявили власти.

Присоединилась к ним и Николаевская область.

"В Николаевской области не будут останавливать работу школ и высших учебных заведений на период с 2 по 7 марта ради сокращения потребления газа. Сейчас в области более 50% учебных заведений находятся на альтернативном отоплении, соответственно образовательная сфера в значительной степени не повлияет на общий объем потребления газа в области", — сообщил председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко.

Отказались возобновлять занятия

Решение Киева отменить внеплановые каникулы и вовсе вызвало гневную реакцию на местах.

В Днепре и Харькове местные власти резко возмутились спонтанностью решений центра и постановили оставить каникулы. Об этом сообщили мэры городов Борис Филатов и Геннадий Кернес на своих страницах в Facebook.

"Дорогие дети, не нервничайте. Будут вам каникулы. Теперь скажите спасибо уже дяди Бори. Ничего мы менять не будем. Занятия в школах возобновляются только 12 марта", — написал мэр Днепра Борис Филатов.

"У кого, кого, а у идиотов мы на поводу ходить не будем", — добавил Филатов в свойственной ему манере.

Он расценил приказ Минобразования об отмене вынужденных каникул как издевательство над детьми, родителями и учителями.

"Никто, ни одна душа в министерствах не подумала о том, что родители переколотили бабушек и дедушек, взяли отгулы, кто-то уехал, кто-то приехал, все поменяли планы", – считает Филатов.

Мэр Днепра подчеркнул, что в мэрию приказ Минобразования о возобновлении занятий пришел в субботу лишь около 17:00.

Многие украинцы в соцсетях высказали слова поддержки мэру.

Скриншот с сайта Facebook

Позже вечером Филатов разразился еще одним гневным постом-размышлениями на тему, в чем основная проблема нашей страны.

"Знаете в чем основная проблема нашей страны? Нет, нет, не в соседе, коррупции и "тяжком наследии прошлого". А в том, что нами командуют идиоты. Причём идиоты, которые страшно далеки от народа. "Прикрутите газ". Прикрутили. (Кстати, Днепр, в отличие от других "патріотично налаштованих" городов прикрутил газ на минус 32 процента! Тогда, когда некоторые соседи, учащие нас Родину любить, особо ничего так и не сделали) Ну да ладно. Прикрутили. Потом открутили. Самое обидное, что столь полезное для страны дело никто гражданам толком объяснить так и не смог. Хотя реально дело было правое и правильное", — написал с возмущением Филатов у себя в Facebook.

Аналогичное решение принял и мэр Харькова Геннадий Кернес. Занятия в общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведениях города решили возобносить 12 марта, как и было решено ранее.

В Департаменте науки и образования ХОГА это объяснили плохими погодными условиями, низким температурным режимом в учреждениях образования, якобы, помещение "необходимо прогреть", а также тем, что многие студенты и школьникы уже успели разъехаться.

В Харьковской области с 5 марта возобновят работу только детсады.

По материалам из открытых источников интернет