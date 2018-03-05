Украина предложила несколько дат "трехсторонки" по газу

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Даты проведения трехсторонних переговоров между Украиной, ЕК и РФ пока нет, "Нафтогаз" предложил несколько дат, заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на брифинге в понедельник.

Замминистра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль в четверг сообщила, что МИД страны инициирует трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и ЕС. Еврокомиссия сообщила, что считает трехсторонние переговоры по газу в формате Украина-ЕС-Россия эффективным инструментом урегулирования разногласий и готова выступить посредником в них.

"Сейчас еще нет никаких решений относительно того, когда могут быть эти переговоры. Мы со своей стороны предложили несколько дат, посмотрим, как они будут проходить", — сказал Витренко.

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Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в контрактах в пользу украинской госкомпании, и поэтому он намерен расторгнуть их через Стокгольмский арбитраж.