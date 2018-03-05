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    Украина предложила несколько дат "трехсторонки" по газу

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (783)

    (обновлено: )642010
    Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что в настоящее время еще нет никаких решений относительно того, когда могут пройти переговоры в формате Украина-РФ-ЕК.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Даты проведения трехсторонних переговоров между Украиной, ЕК и РФ пока нет, "Нафтогаз" предложил несколько дат, заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко на брифинге в понедельник.

    Замминистра иностранных дел Украины по евроинтеграции Елена Зеркаль в четверг сообщила, что МИД страны инициирует трехсторонние переговоры в формате Украина-ЕС-Россия по обеспечению стабильности поставок газа в Украину и ЕС. Еврокомиссия сообщила, что считает трехсторонние переговоры по газу в формате Украина-ЕС-Россия эффективным инструментом урегулирования разногласий и готова выступить посредником в них.

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    Газовый бойкот. Украинцам лихо прикрутили — Бортник

    "Сейчас еще нет никаких решений относительно того, когда могут быть эти переговоры. Мы со своей стороны предложили несколько дат, посмотрим, как они будут проходить", — сказал Витренко.

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    Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил, что данные решения создали дисбаланс в контрактах в пользу украинской госкомпании, и поэтому он намерен расторгнуть их через Стокгольмский арбитраж.

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