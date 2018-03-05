наверх
05.03.201816:42
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Политика

    МИД Польши: в обмен на поставки газа Украине мы получаем марш националистов

    Тема:

    Дружба Украины и Польши разбилась об закон о Бандере (520)

    (обновлено: )621160
    Бартош Цихоцкий обвинил украинский МИД в том, что "слова украинской стороны не имеют никакого отражения в реальности". Особенно в польском МИД возмущены маршем националистов.
    Марш националистов во Львове
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий прокомментировал антипольский марш националистов во Львове, сообщает издание Onet.pl.

    Марш националистов во Львове
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Тренд дня: "Антипольский марш насмешил Варшаву"

    В связи с проведением факельного шествия под лозунгом "Львов — не для польских панов" Цихоцкий заявил о проблеме доверия к Украине и обратил внимание на обещание главы украинского МИД Климкина взять на себя ответственность за улучшение украинского-польских отношений.

    "Это собственно несоответствие между голосом псевдо-смысла и реальностью, когда украинская сторона саботирует и отрицает предложения по сотрудничеству с нашей стороны. Это можно описать символически: Россия отрезает газ — сразу же увеличились поставки газа с польской стороны. А взамен этого получаем демонстрации под флагами Степана Бандеры во Львове под лозунгом "Львов не для польских панов", — отметил заместитель министра иностранных дел Польши.

    "Проблема заключается в том, что слова украинской стороны не имеют никакого отражения в реальности. Это проблема доверия к нашему украинскому партнеру, который в апреле 2015 года, в день визита президента Польши в Верховную Раду, принял так называемый пакет законов о героизации Украинской повстанческой армии", — добавил Цихоцкий.

    Читайте также: Корнейчук: "Газпром" и Польша спасут украинцев

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Петр Порошенко
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Кинотеатр "Долби", на сцене которого прошла 90-я церемония награждения наградами Американской киноакадемии "Оскар"
    Церемония "Оскар": триумф "Формы воды"
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие
    Евро
    Выборы в Италии: победа "правых" грозит ЕС