МИД Польши: в обмен на поставки газа Украине мы получаем марш националистов

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий прокомментировал антипольский марш националистов во Львове, сообщает издание Onet.pl.

В связи с проведением факельного шествия под лозунгом "Львов — не для польских панов" Цихоцкий заявил о проблеме доверия к Украине и обратил внимание на обещание главы украинского МИД Климкина взять на себя ответственность за улучшение украинского-польских отношений.

"Это собственно несоответствие между голосом псевдо-смысла и реальностью, когда украинская сторона саботирует и отрицает предложения по сотрудничеству с нашей стороны. Это можно описать символически: Россия отрезает газ — сразу же увеличились поставки газа с польской стороны. А взамен этого получаем демонстрации под флагами Степана Бандеры во Львове под лозунгом "Львов не для польских панов", — отметил заместитель министра иностранных дел Польши.

"Проблема заключается в том, что слова украинской стороны не имеют никакого отражения в реальности. Это проблема доверия к нашему украинскому партнеру, который в апреле 2015 года, в день визита президента Польши в Верховную Раду, принял так называемый пакет законов о героизации Украинской повстанческой армии", — добавил Цихоцкий.

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