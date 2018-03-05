Реальной возможности заставить "Газпром" заплатить нет - Марунич

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Давать прогнозы о перспективах выплаты "Газпромом" компенсации 2,56 миллиарда "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража пока сложно, но, по крайней мере, реального механизма принудительного взыскания этих денег у Украины не просматривается, считает сопредседатель Центра энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

Ранее глава Министерства иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина имеет юридические механизмы, как заставить российский "Газпром" выполнить решение Стокгольмского арбитража о компенсации "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Также ситуацию прокомментировал и МИД России, представитель которого Мария Захарова отметила закупку Украиной газа в Европе по цене в 4 раза выше российского топлива.

Марунич оценивает возможности Украины в вопросе принудительного взыскания с "Газпрома" компенсации довольно ограниченными. "Какие у них принудительные механизмы взыскания? На Украине имущества "Газпрома" нет, это очевидно. Арестовывать транзитный газ — это бить по европейским покупателям. Они могут попытаться в Европе взыскать газ "Газпрома" или какие-то другие его активы, но вы поймите, какая реакция будет, если попытаются в ФРГ арестовать газ, который предназначен для немецких покупателей!", — сказал он РИА Новости в понедельник.

"Будет или не будет платить "Газпром" компенсацию, прогнозировать пока сложно. Все будет зависеть от того, смогут ли юристы, которые будут поставлять иск о расторжении контрактов, добиться от арбитража некоего решения, что на период рассмотрения иска о расторжении контрактов приостановлено выполнение решений по искам, по которым уже приняты решения", — также считает эксперт.

Инфографика. "Прикрути" шагает по Украине

Ранее коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко заявил, что цена европейского газа для Украины в марте будет почти на 34% выше, чем стоил бы газ из РФ, "Нафтогаз" будет настаивать на компенсации "Газпрома" разницы в стоимости, уже направлено официальное уведомление об этом.