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    Реальной возможности заставить "Газпром" заплатить нет - Марунич

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (774)

    (обновлено: )981110
    Главный вопрос, будет ли на период расторжения контрактов приостановлено выполнение решений по искам о выплате денег "Нафтогазу", считает эксперт.
    Рекламная вывеска с надписью Газпром на одном из зданий в Санкт-Петербурге
    УНИАН Давыдова Александра

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. Давать прогнозы о перспективах выплаты "Газпромом" компенсации 2,56 миллиарда "Нафтогазу" по решению Стокгольмского арбитража пока сложно, но, по крайней мере, реального механизма принудительного взыскания этих денег у Украины не просматривается, считает сопредседатель Центра энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

    Газовая компрессорная станция. Архивное фото
    RIA News Александр Мазуркевич | Перейти в фотобанк
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    Ранее глава Министерства иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина имеет юридические механизмы, как заставить российский "Газпром" выполнить решение Стокгольмского арбитража о компенсации "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов. Также ситуацию прокомментировал и МИД России, представитель которого Мария Захарова отметила закупку Украиной газа в Европе по цене в 4 раза выше российского топлива.

    Марунич оценивает возможности Украины в вопросе принудительного взыскания с "Газпрома" компенсации довольно ограниченными. "Какие у них принудительные механизмы взыскания? На Украине имущества "Газпрома" нет, это очевидно. Арестовывать транзитный газ — это бить по европейским покупателям. Они могут попытаться в Европе взыскать газ "Газпрома" или какие-то другие его активы, но вы поймите, какая реакция будет, если попытаются в ФРГ арестовать газ, который предназначен для немецких покупателей!", — сказал он РИА Новости в понедельник.

    "Будет или не будет платить "Газпром" компенсацию, прогнозировать пока сложно. Все будет зависеть от того, смогут ли юристы, которые будут поставлять иск о расторжении контрактов, добиться от арбитража некоего решения, что на период рассмотрения иска о расторжении контрактов приостановлено выполнение решений по искам, по которым уже приняты решения", — также считает эксперт.

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    Ранее коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко заявил, что цена европейского газа для Украины в марте будет почти на 34% выше, чем стоил бы газ из РФ, "Нафтогаз" будет настаивать на компенсации "Газпрома" разницы в стоимости, уже направлено официальное уведомление об этом.

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