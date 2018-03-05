Каникулы поневоле. Что грозит школьникам?

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Незапланированные каникулы в школах и детских садах продлят. На этот раз не из-за непогоды, а чтобы сэкономить газ. Все учебные заведения не будут работать до 6 марта включительно. Это одна из составляющих пятидневного национального плана действий для сбережения газа. Об этом заявил министр энергетики Игорь Насалик.

Напомним, он сообщил, что из-за холодов и снижения давления в газотранспортной системе со стороны России возник дисбаланс газа в размере около 15-20 млн кубометров.

Как этот план Кабмина будут реализовывать, рассказал эксперт по вопросам образования Украинского института будущего Николай Скиба в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Отже, вступив в дію п'ятиденний національний план дій для заощадження газу. Учні радіють. Яким чином це відобразиться на навчальному процесі?

— Якщо діти радіють через те, що вони не йдуть до школи, то це означає, зрештою, що сам навчальний процес в школах був і є недостатньо ефективним. Тому що досвід шкіл, як державних, так і приватних, де учні з задоволенням перебувають в навчальному середовищі, а такий досвід є, сигналізує про те, що працює мотивація. Якщо є гра в одні ворота і просто мозок навантажують інформацією, засвоюється десь 15% інформації. Нічого трагічного через те, що буде якась пауза, не станеться. По-друге, як бути з тими, хто все ж таки хоче не випасти з цього ритму. Для цього є теж практика, до якої вдаються батьки — це репетитори. Є школи, які налагоджують дистанційне навчання. Тобто вихід з цієї ситуації в теперішніх умовах, з теперішніми технологічними можливостями є. І навіть в школі може не бути якоїсь своєї електронної платформи, але є "Гуглдок", є взагалі така система "Гугл", яка дозволяє завантажувати файли, зображення, працювати дистанційно.

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Всі ці процеси у нас налагоджені?

— У нас колись оголосили, що Україна — не зимова країна, коли Олімпійські ігри почалися. І у нас якось несподівано з грудня по березень сніг випадає, несподівано приходить вірус і так далі. Якось воно так стається, що ніхто його не очікує. Взагалі хтось напевне якусь диверсію робить з цього.

Ці шість днів діти будуть потім відпрацьовувати?

— Відпрацьовувати Міносвіти не радить. І коли був карантин, ще до цього суто енергетичного карантину, Міносвіти попереджало, що не буде відпрацювань, тобто канікули не будуть скорочуватися. Це означає, що вчителі мають відповідно розставити пріоритети, або, можливо, і самі учні, і їх батьки, мають проявити активність, тому що програма відома, можна пройти трохи наперед, принаймні, якщо не вчити глибоко, якщо це формули, якщо це фізика, хімія, яка потребує все ж таки постійного зворотнього зв'язку від викладача, то принаймні можна хоча б пройти подивитися, що там є і це корисна вправа в будь-який момент.

Какие последствия карантина будут для работающих родителей, которым не с кем оставить детей, рассказал юрист Центра социальных и трудовых исследований Виталий Дудин.

Чи мають функціонувати якісь окремі групи при дитсадках, бо не всім батькам є куди подіти дитину?

— Можна казати, що свої недоопрацювання уряд перекладає на пересічних людей, на батьків та на вихователів відповідних навчальних установ. Дуже погано, що про рішення РНБО стало відомо вже в останній момент. Я впевнений, що навчальні заклади не встигнуть якось адаптуватися під це рішення і перебудувати свій графік. Швидше за все, вони тимчасово припинять роботу відповідних навчальних закладів. Серед плюсів можна назвати те, що таке рішення підтверджене РНБО, тому можна казати, що виникли форс-мажорні обставини, причому поважного характеру. Тому ті люди, які не потраплять на роботу через дітей, через непрацюючі дитсадки, можуть роботодавцеві вказати про те, що відсутність була за поважних причин. Отже, говорити про прогул не можна, але цей час їм, швидше за все, не оплатять.

Уряд звертався до підприємців, щоб вони скоротили підприємницьку діяльність. Як це скорочення робочого часу виглядатиме в паперовому вигляді?

— Я передусім хочу всім працівникам донести, що у нас є така категорія — прогул, що відбувається без вини працівника. Я думаю, чимало таких випадків можна буде кваліфікувати саме як такий прогул, не прогул, а простій з незалежних від працівника причин. Тому можна піднімати питання про хоча б часткову оплату цього часу. Змінити умови праці, перевести людей на неповний робочий день доволі складно, про це потрібно попереджати за два місяці. Можливо, роботодавці викрутяться без жодних паперових формальностей, просто хтось з працівників працюватиме дистанційно, якщо умови роботи це передбачають. Якщо ж буде знижена температура до якогось неприйнятного рівня, то це вже порушення правил охорони праці і це, звичайно, є незаконним. Тому все залежить від компромісу, якщо власники захочуть його знайти, вони його знайдуть, але вирішення проблеми через коліно викличе надзвичайне невдоволення.

Ранее спецкор из Винницы Ирина Коваленко сообщала, что в городе каникулы будут продлены из-за гриппа.

А редактор сайта 0512.com.ua Нина Кокуца отметила, что в Николаеве школы закрываться не будут.