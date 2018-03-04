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    "Для Европы риски исчезли". Коболев сделал важное заявление по газу

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (759)

    (обновлено: )2616230
    Как заявил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, для Европы риски исчезли. В Украине сделали все возможное, чтобы искусственный кризис не состоялся.
    Андрей Коболев. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что Украина предотвратила попытку России создать искусственный кризис. Об этом шла речь в его интервью The Wall Street Journal, передает УНИАН.

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    По словам Коболева, разногласия между "Газпромом" и Украиной не угрожают транзиту газа из России в Евросоюз.

    "Для Европы риски исчезли. Мы сделали все возможное, чтобы искусственный кризис, который пыталась создать Россия, не состоялся", — сказал глава "Нафтогаза".

    Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

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