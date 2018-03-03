Землянский: теперь все замерзнут из-за головотяпства "Нафтогаза"

Беседовала Анна Лаба, РИА Новости Украина

О причинах возникшего дефицита газа в Украине, инициативе "Газпрома" разорвать контракты с "Нафтогазом" и о последствиях такого решения в интервью РИА Новости Украина рассказал директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский.

На ком лежит ответственность за срыв поставок газа из России? "Нафтогаз" обвиняет "Газпром", "Газпром" ссылается ссылается на отсутствие допсоглашения. Подписание дополнительного соглашения к контракту было обязательным условием для начала поставок? RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк "Газпром" пойдет до конца

— Логика процесса подсказывает, что решение Стокгольма должно было быть оформлено должным образом, то есть, как-то имплементировано в действующий контракт. По версии "Нафтогаза", "Газпром" сказал, что это необязательно, мол, нас обманули. Но, исходя вообще из взаимоотношений между Киевом и Москвой, логично было бы предположить возможность возникновения любых форс-мажоров, поэтому я считаю, что юридические формальности должны были быть соблюдены в любом случае, при любом раскладе. То есть ситуация, когда две стороны работают в осадном режиме, это допсоглашение нужно было подписывать.

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Речь идет о том, что "Нафтогаз" не просчитал этот вариант, и это чистой воды прокол "Нафтогаза". Нужно было понимать, что "Газпром" — ребята ушлые. Это огромная государственная корпорация, работающая практически по всему миру, с учетом уже поставок газа в Штаты, имеющая мощное политическое лобби, являющаяся одной из бюджетообразующих компаний в Российской Федерации. И естественно, что для них такое поведение абсолютно предсказуемо, ожидаемо и нормально — они не видят в этом никаких нарушений. Ну и давайте не забывать, что, в первую очередь, если отмести политику, это — бизнес. А в бизнесе честному слову никто не верит. Ничто так не укрепляет дружбу, как стопроцентная предоплата и дополнительное соглашение, в нашем случае. Поэтому это прямой просчет "Нафтогаза".

Каким образом отказ "Газпрома" удовлетворить мартовскую заявку "Нафтогаза" на поставку газа привёл к его дефициту?

— Не было резервного варианта. То есть не был просчитан вариант "А что, если "Газпром" откажется поставлять газ?". "А что, если низкие температуры продержатся еще неделю?", хотя это было понятно, поскольку данные Гидромецентра о том, что ситуация будет усугубляться и еще несколько дней продержатся морозы, были. Не просчитали, кто мог стать резервным поставщиком в этом случае. Планов по поставкам не было. И тому есть подтверждающие документы "Укртрансгаза": снизили по Словакии, не увеличили по "Газпрому".

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Второе, это объем газа в ГТС. В самой газотранспортной системе должен находится газ в объеме не меньше 1 млрд кубов. Это прописная истина, для того чтобы поддерживать рабочее давление в случае возникновения подобного рода форс-мажоров, эти дополнительные объемы являются стабилизирующими. И это было уже проверено эмпирическим путем в 2009 году. То есть, когда у вас в трубе находится достаточное количество газа — порядка 1 миллиарда кубов, вы в состоянии в какой-то ограниченный период времени (как мы сейчас попали — несколько дней) использовать этот запас, снижая давление в трубе, не снижать давление потребителям. Таким образом вы сохраняете репутацию, лицо и выполняете все свои обязанности. Потому что бесперебойная, безаварийная поставка газа является одним из краеугольных камней деятельности НАК "Нафтогаз Украины", и это записано в их учредительных документах. И это выполнено тоже не было, потому что в трубе находилось порядка 700 миллионов кубов. И до сих пор находится. И это не россияне снизили, это чисто внутренний украинский вопрос. И это второй просчет со стороны "Нафтогаза".

Плюс к этому игры "Газпрома" с давлением на входе в украинскую ГТС. Да, они минимизировали объемы проходящего газа. В пределах допустимого, насколько это было возможно, хотя это и ниже контракта. Вот совокупность факторов, которая привела к тому, что НАК вышел слезно просить украинцев экономить газ. "Газпром" в данном случае выбран как причина, чтобы прикрыть собственную некомпетентность и собственный просчет.

Как вы объясните, что давление на входе в ГТС снижено, а поставки газа в ЕС остаются достаточно большими?

— Давление если и снижено, до допустимого минимума, чтобы не сорвать поставки европейским потребителям. Система же не поменялась, она как работала, так и работает. Газ из трубы забирается на Востоке для обеспечения Юго-Востока Украины, и эти объемы компенсируются потом за счет подъема газа из хранилищ на Западе. Плюс туда можно добавить реверсный газ, который заходит тоже на Западе, чтобы его не гнать, можно брать абсолютно спокойно объемы, которые идут по трубе и замещать их тем газом, который приходит к нам на Западе. Я думаю, что это так и функционировало — никто газ с Запада на Восток не гонял.

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Все происходящее доказывает, что Украина на самом деле не покупает "словацкий" газ, нидерландский газ, а покупает у европейцев газ российский?

— Это секрет Полишинеля, который существовал только для последователей власти, которые свято верили ее заявлениям. Мы все это время использовали российский газ — так построена система, она так работает. И даже тот газ, который уходил на Словакию, а потом возвращался, у него все равно молекула была российская. То есть, без транзита российского газа вся система реверса просто становится фикцией: нет транзита, нет и реверса. Чтобы забрать газ в Европе придется вообще переориентировать работу украинской ГТС, и она должна будет начинать работать действительно в реверсе: газ должен перекачиваться с запада на восток, а скорее всего это будет российский газ, который пройдя по Северному потоку через Баумгартен будет возвращаться в Украину.

Количество газа в подземных хранилищах с учетом собственной добычи дает возможность продержаться до конца отопительного сезона?

— Только при условии экономии. У нас нехватка с учетом поставок Польши составляет порядка 20 миллионов кубов в сутки сейчас.

То есть, поставки из Польши не перекрывают дефицит газа?

— Поляки не могут перекрыть дефицит технически. Потому что максимальная пропускная способность в Германовичах — 5 миллионов кубов в сутки. Согласно данным, из Польши поступает чуть больше 2 миллионов кубометров. И покрыть дефит можно только за счет потребления газа внутри страны.

Получается, что вся страна расплачивается за просчет менеджмента "Нафтогаза"?

— Да. Более того, государственная корпорация имеет наглость обращаться к жителям этой страны с хэштегами, устраивать флешмобы. То есть, устраивая такую "веселуху" — а давайте все вместе дружно посмеемся над тем, как мы создали форс-мажор внутри страны, и вы еще в этом поучаствуйте. Следующим сообщением будет номер карточки "Приватбанка" — сбрасывайте по 5 гривен.

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Какие последствия будет иметь намерение "Газпрома" расторгнуть газовые контракты с "Нафтогазом"? Дает ли это возможность "Газпрому" не платить по решению Стокгольмского арбитража.

— Я не исключаю, что логика этого решения "Газпрома", помимо громкого политического пиара, все-таки состоит в том, чтобы приостановить выполнение решения Стокгольма и не платить эти два с лишним миллиарда долларов. А потом уже после решения суда, когда-нибудь тогда, а может быть, это и облигации Януковича, а может быть это и газом… То есть, будет очень много вопросов, которые будут потом.

Транзит газа в Европу будет продолжаться, пока длиться процедура в Стокгольмском арбитраже?

— Выполнение обоих контрактов, и по поставкам газа в Украину, и по транзиту газа в Европу, должно продолжаться. Есть решение Стокгольма, его никто не отменял с точки зрения поставок газа и с точки зрения транзита. Будет или не будет выполняться это решение — сейчас это уже вопрос с учетом нынешних событий, но то, что контракт должен выполняться даже в том виде, в котором он есть, это непреложная истина.

Сама процедура расторжения контрактов может затянуться на годы?

— Она может продлиться до конца 2019 года, а там уже и контракты закончатся, и уже по факту нужно будет заключать новый контракт на транзит, если он вообще будет актуален к тому времени.

Есть экономическая подоплека в намерении "Газпрома" расторгнуть контракты?

— Нет. Там сугубо политическая подоплека, потому что Украина очень громко кричала про свою перемогу. А происходило это все накануне выступления Путина перед Федеральным собранием. Как я понимаю, громкий пиар, который был раскручен по поводу Стокгольмского решения и стал катализатором всей этой ситуации. Потому что компании, в принципе, шли к нормализации отношений. И в данном случае эта политическая составляющая, это неуемное желание доказать свое превосходство и привело к тому, что Украине показали, у кого реальные рычаги влияния на ситуацию.

Есть мнение, что подобными действиями "Газпром" нанес себе репутационный ущерб и уже не может позицировать себя добросовестным поставщиком газа. Вы согласны?

— Никакого прерывания транзита не было. Это во-первых. Во-вторых, любая кризисная ситуация в Украине дает дополнительные баллы в пользу "Северного потока-2". Европа не интересуется, кто был инициатором конфликта. Европа знает о том, что на этом направлении происходят постоянные конфликты. Европа имеет примеры беспроблемного транзита по Белоруссии в течении последних шести лет, Европа имеет примеры беспроблемного транзита по "Северному потоку-1". Проблемы возникают только с Украиной. И европейцам предлагают решение: дополнительная очередь "Северного потока" снимает те риски, которые постоянно возникают на Украине. И Европа будет голосовать за стабильность. Они не хотят мерзнуть, они не хотят дергаться. Они будут голосовать за стабильность поставок, за экономику. Потому что те заявления, которые делал "Нафтогаз" относительно тарифов на прокачку, Европа прекрасно понимает, что это им придется платить за эти тарифы. При этом на этом фоне "Северный поток" выглядит достаточно экономически привлекательным. Более того — он новый. Он технологически выше, чем украинская ГТС. Тем более, на фоне большого скандала последних лет по поводу инвестиционных программ по модернизации ГТС, и даже не модернизации, а вложений в поддержание ее в рабочем состоянии.

Как все проходящее повлияет на желание потенциальных инвесторов участвовать в управлении украинской ГТС?

— Тут больше влияет не ситуация с "Газпромом", а наша внутренняя ситуация. Потенциального инвестора больше отпугивает бардак, который происходит в стране — конфликт между Кабмином и "Нафтогазом", неурегулированность судебно-правовой системы. Вот это отпугивает инвесторов. А что касается "Газпрома", то они прекрасно понимают, что это бизнес-процессы, которые связаны с большой политикой. Они привыкли работать в этом ключе, привыкли решать эти проблемы на уровне внешнеполитических ведомств, на уровне руководителей государств. Это крупные корпорации и они знают, как работать с "Газпромом", они с ним работают не один десяток лет, и как решать проблемы с "Газпромом", они знают. А внутриполитическая неурегулированность является самым негативным фактором в вопросах привлечения потенциального партнера для управления украинской ГТС.

Мы действительно продержимся три-четыре дня до потепления и не замерзнем?

— Да, продержимся. Мы не входим в зиму, мы из зимы выходим. Но остается открытым вопрос, почему эта проблема не была решена за счет промышленности и почему под удар было поставлено население. Я не вижу предпосылок чтобы в Украине что-то чрезвычайное возникло, кроме одного "но" — это вопрос инфраструктуры. Выдержит ли украинская инфраструктура, о которой так много говорят, в первую очередь теплосети, все эти эксперименты с перепадами давления, со снижением температур? Это очень важно.

Возможно, "Нафтогаз" должен был закупить на зиму больший объем газа?

— Если посмотреть ретроспективу предыдущих зим, мы говорили о том, что 17 миллиардов — это необходимый минимум. Но как показала практика, раз в год и палка стреляет. Мы оказались в ситуации, когда запасы в хранилищах оказались более чем востребованы. Кстати, здесь есть еще один очень важный момент, потому что подъем идет на критически максимальных уровнях. Это технологически опасно для подземных хранилищ газа. Сейчас система работает на пределе, и как это отразится в дальнейшем на ее функционировании — тоже большой вопрос, это надо будет потом все мониторить и проверять. Есть технические нюансы, которые могут негативно сказаться на состоянии украинских ПХГ — нельзя систему держать в такой авральной ситуации.

Последуют ли кадровые выводы в отношении топ-менеджмента "Нафтогаза"?

— Кадровых выводов не будет. Назовите, кто за последние четыре года понес ответственность. Яресько понесла ответственность за то что при реструктуризации долгов загнала Украину в кабалу на 20 лет? Нет. Абромавичус понес какую-то ответственность за состоянии экономики? Нет. Деканоидзе за реформирование полиции понесла какую-то ответственность? Нет. Гонтарева за троекратную девальвацию? Нет. То же самое будет и в данной ситуации.

К сожалению, отсутствие исполнительской дисциплины и контроля за выполнением правительственных решений привело к текущей ситуации, и эти проблемы будут только нарастать. Безнаказанность порождает вседозволенность. И все это прикрывается происками России, "Газпрома", Путина, агентов Путина. Это самый удобный способ прикрыть собственное головотяпство и некомпетентность.

В текущей ситуации в стране то, что произошло было, конечно, ожидаемо. Но если мы посмотрим в ретроспективе, то еще пять лет назад себе нельзя было даже представить в страшном сне, что такая ситуация может возникнуть в Украине. Это выходит за рамки здравого смысла и за рамки тех функций, которые возложены на "Нафтогаз".