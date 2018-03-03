Гибридно-газовая "война" "Нафтогаза" и "Газпрома": расклад сил

Сергей Чигирь, РИА Новости Украина

Судебные тяжбы в Стокгольме привели Украину к очередному газовому противостоянию с РФ. Время для этого было выбрано очень невыгодное: страну сковали аномальные морозы и снегопад. Аналогичная ситуация и в других странах Европы. Заложником противостояния двух хозяйствующих субъектов ("Нафтогаза" и "Газпрома" стало украинское население. Из-за падения давления в газопроводе власти распорядились временно закрыть школы, детсады и вузы в целях экономии, а население призвали пока в добровольном порядке остудить свои квартиры на пару градусов.

Окончательное "прощай"? RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк "Экономия" от НАК "Нафтогаз" вылезет украинцам боком - Землянский

Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года и в 2016–2017 годах не использовала российский газ при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Однако Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года вынес вердикт по спору "Газпрома" и "Нафтогаза", обязав украинскую компанию выплатить 2 миллиарда долларов за уже поставленный газ. Согласно решению суда, "Нафтогаз" обязан покупать у "Газпрома" не менее 4 миллиардов кубометров газа в год, а российский холдинг при наличии соответствующих заявок украинской стороны обязан поставить за год не менее 5 миллиардов кубометров газа, пишут РИА Новости.

Украина начала вести переговоры с "Газпромом" и уже выплатила аванс в виде 2 млрд долларов за поставки в марте. Причиной такой уступчивости "Нафтогаза" стало не только решение суда, но и стремительное ухудшение погодных условий в Европе. Из-за морозов Евросоюз стал испытывать дефицит российского "голубого топлива", поэтому ограничил подачу газа в Украину реверсным путем. Поскольку "европейский" газ покупался по краткосрочным контрактам, которые не давали гарантии поставок, то когда в Европу пришли лютые морозы, то для нас газа попросту не хватило.

Возврат к закупкам газа у "Газпрома" вступал в противоречие с заявлениями президента Порошенко о том, что Украина полностью избавилась от газовой зависимости РФ.

"Помните, как мы встречали предыдущие Новые года? Все время были переговоры по поставкам газа в Украину. Все время обвиняли Украину, что то мы газ крадем, то мы транзит не можем обеспечить. Мы какие-то были неполноценные. Что было сделано за два последних года? Мы – энергонезависимы. Они стучат: может возьмете наш газ? Та нет, у нас все хорошо. Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный – пожалуйста. А для чего это нам? Чтобы снизить тарифы для наших людей…", — заявлял президент накануне Нового года.

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Вместе с тем, украинские власти ожидали решения Стокгольмского арбитража, оспаривая снижение транзита российского газа через Украину. Вероятно, "Нафтогаз" рассчитывал выиграть суд, получив и деньги, и российский газ в счет судебного решения.

И рыбку съесть, и косточкой не подавиться

28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, а с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа Украине) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов.

В четверг глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что рассчитывает на выполнение "Газпромом" решения суда и выплату в ближайшее время 2,56 миллиарда долларов. По его словам, технически выплаты должны были начаться 28 февраля, и за каждый день просрочки будут начисляться проценты. В случае отказа платить "Нафтогаз" будет добиваться принудительного взыскания этих средств с "Газпрома", в том числе за счет активов российской компании за рубежом. Как отметил Коболев, "Нафтогаз" уже давно инвентаризовал все активы "Газпрома" в мире.

Попытка прижать российскую компанию не получилась. "Газпром" заявил, что не согласен с решением арбитража и будет защищать свои права всеми законными способами. Зампредседателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что компания вернула полученные от "Нафтогаза" деньги на оплату поставок газа в марте из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту. Таким образом, поставки газа в Украине с 1 марта не осуществляются. "Нафтогаз" заявил, что расценивает отказ "Газпрома" как невыполнение решения Стокгольмского арбитража и намерен требовать от российской компании компенсации убытков.

"Газпром" наносит ответный удар

Настоящей информационной бомбой стало заявление "Газпрома" о начале процедуры немедленного расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

"Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", — сказал председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

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По его словам, стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа, существенно нарушив баланс интересов сторон по данным контрактам.

Впрочем, так сразу отменить контракты не удастся. Напомним, что газовый и транзитный контракты, подписанные в 2009 году между Украиной и Россией, должны были действовать до конца 2019 года. Для того, чтобы разорвать соглашения, необходимо опять обращаться в Стокгольмский арбитраж. Учитывая, что нынешний судебный процесс по транзиту в Стокгольмском арбитраже шел почти четыре года, то расторжение контракта может затянуться.

"Для Украины расторжение контракта, мягко говоря, не очень хорошо. Потому что уже сейчас есть проблемы с газом. А расторжение контракта эту проблему только усугубит. Возможны проблемы уже в этом отопительном сезоне, не говоря уже о следующем", — заявил президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Он также пояснил, что Киеву придется закупать российский газ через Европу по более высокой цене, что негативно отразится на экономике страны в целом.

Порошенко заявил, что контракты "Нафтогаза" и "Газпрома" не предусматривают их одностороннего расторжения.

"Я уверен, если это произойдет, то "Нафтогаз", безусловно, обратится в арбитраж за дополнительной компенсацией ущерба, который сейчас нанесен безответственными действиями "Газпрома", — сказал Порошенко.

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"Конечно, это ситуация, где "Газпрому" приходится защищаться, возможно, единственным реальным и понятным для всех методом — не поставлять газ сейчас даже по просьбе этой стороны и усиливать разъяснения через своих лоббистов в Европе, что договоренности с Украиной не получаются, и здесь нужно или серьезное вмешательство Европы, или прекращение их сопротивления "обводным" газопроводам", — отметил РИА Новости аналитик "Сбербанк КИБ" Валерий Нестеров.

По его словам, претензии Украины к "Газпрому" не исчерпываются решением Стокгольмского арбитража: есть также решение Антимонопольного комитета Украины о штрафе в 6,4 миллиарда долларов, угрозы конфискации зарубежного имущества.

"Как правило, прецедентов неисполнения решений Стокгольмского арбитража нет. То, что каждая из сторон будет использовать все возможные юридические зацепки, "Газпром", понятное дело, чтобы не платить, а "Нафтогаз", естественно, чтобы максимально быстро вытребовать эти деньги — вот это будет факт. Все будут работать в рамках правового поля, это не Украина, здесь все будет достаточно жестко, но будут использовать все возможности шведского права по полной программе для того, чтобы отстоять свои интересы. Почему я и сказал, что это многоточие, это не конец истории, у нас все только начинается", — заявил в эфире радиостанции "Голос Столицы" энергетический эксперт Валентин Землянский.

Аргумент в пользу "Северного потока"

По сути, украинские власти наступили на грабли собственной жадности, поставив под вопрос дальнейшее существование ГТС Украины. Соглашение о транзите российского газа истекает в 2019 году и "Газпром" не горит желанием его продолжать. Решение Стокгольмского арбитража наверняка ускорит реализацию проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток", запуск которых уже через пару лет нивелирует потребность в прокачке российского газа через Украину.

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"Газпром" будет доказывать европейским потребителям, что Украина не является надежной страной для транзита, поэтому нужно срочно запускать "Северный поток-2".

"Если европейцы почувствуют, что их идея поддержки украинской экономики чревата нестабильными поставками из-за позиции Украины, в том числе из-за того, что Киев не может договориться с "Газпромом", то позиция сторонников строительства новых газопроводов значительно усилится", — отметил Нестеров.

В то же время, по его словам, "Газпром" не сможет отказаться от транзита через Украину без реализации проектов морских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток-2"".

Заместитель генерального директора по газовым проектам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в свою очередь не исключил, что в случае расторжения контракта с "Нафтогазом" "Газпром" будет не только использовать новые маршруты, но и может заключить новый контракт с Украиной на транзит на приемлемых условиях. Также он пояснил, что речь не идет о немедленном расторжении контрактов. "О разрыве сейчас речь не идет. Речь о расторжении по итогам разбирательства в арбитраже", — сказал эксперт.

Конфликт пытается сгладить Евросоюз, который сейчас заботит только о то, чтобы российский газ беспрепятственно поступал в замерзающую Европу. Это не удивительно, ведь российский газ занимает 34,7% европейского рынка.

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Вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович заявил, что Еврокомиссия просит Россию и Украину найти решение газового вопроса в рамках решений суда Стокгольма.

"Еврокомиссия считает, что эта ситуация вызывает опасения не только за прямые поставки газа Украине, но, возможно, и за транзит газа в Евросоюз", — приводятся слова Шефчовича в сообщении ЕК.

Он подчеркнул, что Россия и Украина должны подтвердить надежность в вопросе поставок газа в Евросоюз, а также выразил готовность снова выступить посредником в газовых переговорах России и Украины.