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    "Газпром" должен компенсировать переплату за газ - "Нафтогаз"

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (752)

    (обновлено: )51707
    По словам коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, разница между ценой по контракту с "Газпромом" и ценами, по которым сейчас закупается газ в экстренном режиме, должна быть компенсирована "Газпромом".
    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина.  НАК "Нафтогаз Украины" потребует компенсировать разницу между ценой по контракту с "Газпромом" и ценами, по которым закупается газ в экстренном режиме, заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко в Facebook.

    Нафтогаз Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Мы сейчас имеем юридическую возможность требовать с Газпрома компенсацию убытков из-за срыва поставок газа с их стороны", — написал Витренко.

    "Разница между ценой по контракту с "Газпромом" и ценами, по которым мы сейчас закупаем газ в экстренном режиме, должна быть нам компенсирована "Газпромом", — добавил коммерческий директор.

    "Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. В пятницу же "Газпром" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, объяснив это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали контракты экономически нецелесообразными для "Газпрома".

    По оценке "Нафтогаза", из-за сильных морозов в Украине в начале марта возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров. Их украинская госкомпания планировала закупить у "Газпрома", после его отказа частично перекроет за счет импорта с европейского рынка, однако 10 миллионов кубов в сутки все равно будет не хватать. В связи с этим Минэнерго Украины ввело до 6 марта ограничения потребления газа с целью экономии.

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