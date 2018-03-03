Соцсети о "газовых каникулах": кому кризис, а детям – радость

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Такие каникулы в Украине объявляют впервые: не из-за карантина или мороза, а из-за экономии…. С 2 марта в Украине ввели пятидневный национальный план действий по экономии газа. Об этом сообщил на заседании парламента в пятницу министр энергетики Игорь Насалик.

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Он добавил, что из-за холодов и снижения давления в газотранспортной системе со стороны России в Украине возник дисбаланс по газу в размере около 15-20 млн кубометров.

К тому же украинцев попросили "прикрутить" температуру в помещениях на несколько градусов, чтобы сэкономить потребление газа. Об этом сообщил "Нафтогаз" на своей странице в Facebook. Однако в соцсетях все эти эконом-предложения властей вызвали немало возмущения:

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook