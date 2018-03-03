Демарш "Газпрома". "Укрэнерго" прояснило ситуацию в энергосистеме

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Снижение давления газа в ГТС Украины и пиковое потребление электроэнергии никак не повлияли на стабильность украинской энергосистемы, говорится в сообщении компании "Укрэнерго" в субботу.

"Отметим также, что ситуация, связанная со снижением давления газа в ГТС Украины на 20%, никак не повлияла на стабильность украинской энергосистемы", — говорится в сообщении.

Сообщается, что на днях ОЭС (объединенная энергосистема) Украины прошла второй зимний пик потребления – около 23500 МВт, который практически равен летнему максимуму (23800 МВт), однако "ситуация полностью контролируемая".

"В связи с тем, что базовая нагрузка АЭС больше, чем было в декабре и январе (текущее суммарная нагрузка энергоблоков составляет 11000 МВт), рост потребления, связанный со снижением температуры воздуха, не повлиял на стабильность работы энергосистемы", — говорится в сообщении.

По данным компании, на тепловых электростанциях генерирующих компаний имеются резервные блоки, которые могут при необходимости быть включены в работу для покрытия пиков потребления.

Также, по данным компании, в соответствии с введенной кризисной ситуацией на рынке природного газа были частично переведены на использование мазута вместо газа киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, Харьковская ТЭЦ-5 и Кременчугская ТЭЦ, при этом нагрузка этих станций осталось неизменной, изменений в энергобалансе страны в связи с этим не произошло.

"Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта.

В субботу президент Украины Петр Порошенко и "Нафтогаз" заявили о стабилизации ситуации с поставками газа — Киев нарастил импорт из стран Европы.