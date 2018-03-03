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    В Польше заявляют об отсутствии сбоев поставок газа через Украину

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (744)

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    Как заявил председатель правления польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк, в компании следят за объемами газа, которые транзитом поступают в Польшу из России через территорию Украины и не заметили никаких аномалий.
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Украина полностью выполняет все свои транзитные обязательства по отношению к договорам о поставках российского газа в Польшу.

    Геннадий Рябцев. Архивное фото
    РИА Новости Украина
    Потребление газа в Украине контролируют политики - Рябцев

    Во время отслеживания объема газа, который поступает транзитом в Польшу, не было замечено никаких сбоев, заявил председатель правления польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Возняк.

    "Мы следим за объемами газа, которые транзитом поступают в Польшу из России через территорию Украины. Мы не заметили никаких аномалий, газ поставляется нормально", — цитирует Возняка "112 Украина".

    Он так же сообщил, что PGNiG подписала с Украиной краткосрочный контракт на поставку до конца марта незначительных объемов газа, но в Польше достаточно газа и для собственных нужд, и для снабжения Украины.

    "Мы готовы поставлять больше газа, и мы это декларировали украинским партнерам. Мы находимся в постоянном контакте с украинской стороной и в случае необходимости готовы подать им руку, то есть продавать газ", — заявил Возняк.

    "Газпром" в четверг сообщил, что получил от "Нафтогаза Украины" средства на оплату поставок газа в марте, однако вернул их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, поэтому поставки "Нафтогазу" с 1 марта осуществляться не будут. Киев заявил о возникновении из-за этого дефицита газа в стране в условиях сильных морозов и ограничил потребление "голубого топлива" до 6 марта.

    В субботу президент Украины Петр Порошенко и "Нафтогаз" заявили о стабилизации ситуации с поставками газа — Киев нарастил импорт из стран Европы.

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