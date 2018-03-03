"Газпром" ссорит Украину с ЕС - Плачков

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Министр энергетики Игорь Насалик сообщил, что из-за холодов и снижения давления в газотранспортной системе со стороны России, в Украине возник дисбаланс газа в размере около 15-20 млн кубометров. В связи с этим в четверг состоялось заседание кризисного штаба, по итогам которого со 2 марта был введен 5-дневный национальный план действий для экономии газа, предусматривающий перевод генерирующих компаний с газа на мазут и приостановку занятий в учебных заведениях.

В то же время НАК "Нафтогаз Украины" просит тех, у кого есть газовые котлы, снизить температуру в помещениях, и это позволит сократить потребность в топливе на 8-9%. В "Нафтогазе" отмечают, что в таком режиме Украине нужно продержаться всего 3-4 дня.

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Удастся ли предложенными мерами преодолеть дисбаланс газа в стране, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал экс-министр топлива и энергетики, глава наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков.

(текст публикуется на языке оригинала)

Президент заявив, що контракт "Нафтогазу" з "Газпромом" не передбачає розірвання в односторонньому порядку. Це відповідає дійсності?

— Дійсно, "Газпром" не може в односторонньому порядку зупинити дію контактів. Якщо це "Газпром" зробить, це привід для звернення до Стокгольмського суду.

Ніхто платити не збирається і просто затримує виплати? Чи є якась інша мета?

— Я думаю, що на сьогодні ця ситуація, яка склалась після того, як був знижений тиск в магістральних газопроводах з 60 атмосфер до 50, "Газпром" повернув гроші, які "Нафтогаз" перерахував як передоплату за газ, це для того, щоб в тих погодних умовах, які зараз в Україні, щоб Україна почала несанкціонований відбір газу магістральний, щоб скоротила транзит газу в Європу і щоб це був привід "Газпрому" звинуватити Україну, що вона не виконує свої зобов'язання і потрібно будувати "Північний потік-2" і відмовлятись європейським партнерам від газотранспортної системи України. Я думаю, що це — основна мета, і ці всі дії направлені тільки для цього, і я підтримую всі заходи уряду і теж звертаюсь до підприємств, що нам потрібно зосередитись зараз і, дійсно, скоротити споживання газу. Я скажу, це 15-20 мільйонів, ми можемо впоратись з цим обсягом, але до цього треба ще підключити голів обласних, районних адміністрацій, щоб вони почали ту потужну роботу по економії газу. Тільки звернення, я думаю, що буде недостатньо для них, щоб вони склали графіки по кожному населеному пункту — скільки споживається, на скільки вони скоротять, і щоб ця робота проводилась в режимі онлайн, через кожні 2-3 години.

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Представники уряду, НАК "Нафтогаз" запевняли в тому, що в газосховищах — достатньо газу, щоб пройти опалювальний сезон, а тепер закривають школи, садки. Росія зменшила тиск і у нас з'явились проблеми, чому так сталося? РИА Новости Украина Евгений Котенко Землянский: "Нафтогаз" прикрывает свою бездеятельность

— Для того, щоб ми себе надійно почували, у нас в сховищах повинно бути не менше 17-18 мільярдів кубів, це по-перше. Якщо ми закачуємо 14 мільярдів, то це ми розраховуємо на те, що у нас буде тепла зима, і розраховуємо на те, що у нас будуть постійно якісь постачання газу з Європи реверсом, і по цим потужностям з реверсу цю групу ми зараз можемо збільшити, я так думаю, бо, на жаль, сьогодні і в Європі холодно, і там є потреба в газі, по-перше. По-друге, цей газ — дуже дорогий зараз, і тому нам краще зараз зосередитись і ті заходи виконати, щоб ми не купували наддорогий газ в Європі і для того, щоб залишків у сховищах було достатньо. Я багато років казав, що нам потрібно не менше 17-18 мільярдів.

"Нафтогаз" підписав контракт з польською компанією на купівлю понад 60 мільйонів газу, і вже постачання сьогодні розпочалось. Наскільки цей обсяг може врятувати?

— Я думаю, що "Нафтогаз" дуже уважно дивиться на баланс газу. Вони розраховують до кожного мільйона кубів і вони цей контракт підписали. Я думаю, що вони діють дуже чітко і виважено при тих умовах, які сьогодні склались.

Петро Порошенко запевняє, що транзиту російського газу через Україну в країни ЄС нічого не загрожує і контракт на транзит не буде розірваний. Ви розділяєте таку впевненість?

— Ні. Я Вам скажу, що якщо є заява керівника "Газпрому", що всі контракти з Україною будуть розірвані, це мається на увазі контракт і на транспортування газу, і ми знаємо, що цей контракт закінчиться і нас очікують дуже важкі такі переговори з російською стороною, з європейськими партнерами, для того, щоб ми забезпечили транзит цього обсягу газу, всього біля 100 мільярдів кубів, які дає нашій країні близько 2,5 мільярдів доларів на рік.

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Представник російської компанії Сергій Купріянов каже, що ближчим часом транзит російського газу через Україну продовжиться, не дивлячись на рішення "Газпрому" розірвати контракти. mvs.gov.ua Воскобойник: Украина – страна-транзитер трудовых мигрантов

— Я Вам скажу, що вони зараз не можуть зупинити транзит, тому що це зобов'язання перед європейськими партнерами, і в цих угодах там передбачено: цей газ купується в Росії, він транспортується газотранспортною системою України. Я думаю, що це підготовча робота для переговорів по газотранспортній системі після закінчення угоди в 2019 році. Це вже така підготовка, я б сказав, потужна.

Напомним, по словам сопредседателя Фонда энергетических стратегий Дмитрия Марунича, в расторжении контрактов с "Нафтогазом" "Газпром" пойдет до конца. В эфире "ГС" эксперт отметил, что целью обращения российского газового монополиста в Стокгольмский арбитраж является "обнуление" истории его взаимоотношений с "Нафтогазом".