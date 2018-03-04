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    Нафтогаз: Украина купила газ в ЕС в 4 раза дороже, чем могла купить у РФ

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (763)

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    Витренко отметил, что газ напрямую из России обошелся бы Украине в четыре раза дешевле: "За сутки "Нафтогаз" заменил газ, который должен поставляться от "Газпрома" на газ из Европы".
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Украине пришлось покупать газ у Европы в 4 раза дороже того, который могла купить у РФ. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

    ОАО Газпром
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк
    "Газпром" пойдет до конца

    По его словам, в эти дни на европейском рынке газ торговался по цене от тысячи долларов за кубометр. 

    Витренко отметил, что газ напрямую из России обошелся бы Украине в четыре раза дешевле: "За сутки "Нафтогаз" заменил газ, который должен поставляться от "Газпрома" на газ из Европы". 

    Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

    Глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 марта заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. В субботу заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что российская компания начала процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом" в арбитраже Стокгольма.

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