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    Россия

    Россия начинает поставки сжиженного газа в Великобританию - СМИ

    (обновлено: )22630
    Из-за ухудшения погодных условий Единая энергосистема Великобритании столкнулась с дефицитом газа. Ранее газ из РФ был перенаправлен в США.
    Арктический танкер-газовоз Кристоф де Маржери (ледового класса Arc7)
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Партия российского сжиженного природного газа поступит в Великобританию в начале марта, пишет газета Financial Times со ссылкой на два источника, близких к процессу поставки.

    Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    По ее данным, перевозкой газа, произведенного на заводе "Ямал СПГ", займется Royal Dutch Shell. На этих выходных зафрахтованное судно нидерландской компании получит груз с российского ледокола. Уже 6 марта газ прибудет в терминал порта Милфорд Хейвен, находящегося в Уэльсе. Там СПГ регазифицируют и пустят по венам британской энергетической сети.

    Нидерландская Royal Dutch Shell и российская "Новатэк", контролирующая "Ямал СПГ", отказались комментировать данную информацию.

    Как отмечает газета, новые поставки газа привлекают внимание к хрупкости британской энергетики. Спрос на газ в стране и цены на него значительно возросли на этой неделе из-за погодных условий. В последние дни на Британию обрушились сильные снегопады, сопровождаемые минусовыми температурами и порывистым ветром. Непогода создала проблемы для функционирования аэропортов, железных дорог и движения автотранспорта.

    National Grid — Единая энергосистема Великобритании — ранее сообщила, что столкнулась с дефицитом газа. Это первый подобный сигнал тревоги за последние восемь лет. В пятницу, однако, тревога вновь сошла на нет, поскольку несколько компаний снизили потребление газа, получив за это выплаты.

    Первая поставка сжиженного газа с завода "Ямал СПГ" в Великобританию должна была состояться в конце декабря минувшего года. Позже груз был перенаправлен в американский Бостон.

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