Рябцев: основные ответы на главные вопросы газового кризиса

РИА Новости Украина РИА Новости | Перейти в фотобанк Гибридно-газовая "война" "Нафтогаза" и "Газпрома": расклад сил

Газовая война между Украиной и РФ вышла на новый виток. Так, "Нафтогаз" готовится отбирать активы "Газпрома", если тот не оплатит $2,5 млрд, а "Газпром" посреди морозов прекратил поставки "Нафтогазу". Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее в пятницу заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. Он объяснил это тем, что решения данного суда по спору компаний создали дисбаланс их интересов и сделали продолжение контрактов экономически нецелесообразным для "Газпрома". В связи с этим "Нафтогаз" объявил, что "Газпром " нарушил договоренности и снизил давление в газопроводе. Тем временем, руководство страны обратилось к населению с просьбой "прикрутить" котлы и ввело режим экономии до 6 марта, а из-за дефицита газа в Украине уже закрывают школы, вузы, а ТЭЦ переходят на мазут.

Президент Петр Порошенко решил подать личный пример и пообещал снизить потребление газа в своем доме. Эта инициатива быстро приобрела форму флешмоба в сетях с хештегом "прикрути".

Заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев проанализировал заявления "Нафтогаза" и "Газрома" по поводу снижения давления в газопрводах и дефицита газа.

"Мы ведь уже… дней не покупаем российский газ. Каким же образом отказ "Газпрома" удовлетворить мартовскую заявку "Нафтогаза" на поставку топлива привёл к его дефициту в размере "8…9%"? Интересно, как "Газпром" мог снизить на 20% давление в газопроводах, если до этого он "восемь дней подряд устанавливал новые исторические максимумы суточных поставок газа и 28 февраля вышел на абсолютный рекордный уровень — 699,3 миллиона кубических метров"? Или давление было снижено на 20% по сравнению с февральским рекордным уровнем?" - задается вопросом эксперт на своей странице в Facebook.

Читайте также: Землянский: теперь все замерзнут из-за головотяпства "Нафтогаза"

Рябцев отметил, что словацкий и польский газ, который покупала Украины, был реверсным российским.

Страница Геннадия Рябцева в Facebook

"Интересно, как "Газпром" мог свести к минимуму продажу газа другим клиентам, если до этого он "экспортировал в дальнее зарубежье максимальный для февраля объем газа за всю историю поставок — 17,4 млрд куб. м"? И какое нам дело до поставок газа "другим клиентам"? Или "словацкий", "польский" и прочий "европейский" газ, который мы покупали до этого, был лишь реверсным российским?" - отметил эксперт.

Также, по его мнению, призыв "Нафтогаза" продержаться несколько дней, пока не спадут морозы, противоречит предыдущим заявлениям компании.

"Нафтогаз" призывает нас "продержаться всего 3-4 дня, пока не пройдут холода", утверждая, что газа в хранилищах достаточно. Но в чём же тогда состояла диверсификация, если снижение на 20% давления газа в транзитной (!) трубе приводит к столь паническим призывам к экономии? И как же недавние заявления о том, что газа на зиму закупили "слишком много", и "Нафтогаз" понесёт убытки, поскольку не сможет продать его летом по закупочной цене?" — акцентировал Рябцев.

Также он обратил внимание на утверждении НАК о том, что хранилища газа работают на максимальном режиме отбора.

Страница Геннадия Рябцева в Facebook

"Но, позвольте, в декабре 2014 и январе 2016 года из ПХГ поднимали по 120…126 млн куб. м газа ежесуточно. Да и потребность Украины в газе сегодня много меньше, чем в 2005, 2009, 2013 годах, поскольку промышленное производство сократилось, десятки ТЭЦ перешли на альтернативные энергоносители, "лежат" все отрасли, для которых газ был сырьём, в Крым и на Донбасс его поставлять не нужно, а возросшие тарифы и так заставили экономить", — резюмировал Рябцев.

Читайте также: "Газпром" пойдет до конца