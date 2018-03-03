"Газпром" пойдет до конца

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Российский "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа. Об этом заявил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер. По его словам, суд в Стокгольме принял асимметричное решение по действующим соглашениям. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является, как заявил Миллер, экономически нецелесообразным и невыгодным.

Перспективы продолжения судебного разбирательства в эфире радиостанции Голос Столицы оценил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

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На что рассчитывает и чего добивается "Газпром", заявляя о расторжении газовых контрактов с Украиной, действующих до конца 2019-го?

— Очевидно, что в "Газпроме" рассматривают последнее решение по транзитному иску "Нафтогаза" как диспаритетное в отношении "Газпрома", и они считают возможным оспорить его в арбитражной инстанции, и если ничего иного не было указано в новой версии контракта, это будет тот же Стокгольмский арбитраж. Рассчитывают на то, что в новом разбирательстве будет принято решение о разрыве контрактов, соответственно, "Газпром" не будет платить компенсации, которые ему угрожают после недавнего решения по транзитному иску, ну и вообще полностью обнулит историю взаимоотношений с "Нафтогазом", причем до даты окончания действующих контрактов — это декабрь 2019 года.

Но здесь речь идет не об обжаловании, а о расторжении контракта.

— Какое это имеет значение? Обе стороны уже пытались контракт пересмотреть, арбитраж вынес решение. Я думаю, вторично пересматривать контракты — это не совсем эффективный путь, поэтому в "Газпроме" хотят полностью отказаться, и это, в принципе, отвечает тексту контракта, эта возможность там предусмотрена. Сначала стороны информируют одна другую о намерении, я думаю, что это произойдет в ближайшие дни, очевидно, "Газпром" пойдет до конца.

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Вы читали этот контракт?

— Да.

Кроме как сообщить о выходе из соглашения, что еще сделать и каким образом должен сделать "Газпром"?

— Сначала он информирует об этом "Нафтогаз". Если в течении 30-45 дней не удается достичь компромисса, очевидно, такого компромисса не будет, он просто подает соответствующий иск в арбитраж и пытается мотивировать там свою позицию. Я думаю, мотивировка — очевидна, есть паритетность решений, как мы видим. Арбитраж с одной стороны полностью удовлетворил позицию "Нафтогаза" относительно невыбранных объемов газа, но при этом полностью не удовлетворил обратную позицию "Газпрома". Вы понимаете, то есть, "Газпром" должен прокачать миллиарды кубов через Украину, при этом "Нафтогаз" не намерен покупать тот газ, который в контракте был ему предназначен.

Насколько это получается логично и правильно?

— Я уверен, что и в "Нафтогазе" бывает определенный план Б на случай поражения. Повторюсь, контракт в его новом действующем виде не лишает ни одну из сторон права на его разрыв, если они считают этот контракт не соответствующим интересам одной из сторон. "Нафтогаз" будет доказывать, что контракт полностью удовлетворяет "Нафтогаз", а "Газпром" будет доказывать, что в том виде, в котором он переписан арбитражем, он является дискриминационным.

Это арбитражный суд переписывает контракт?

— Да, он его уже переписал.

Для чего тогда надо было подавать в суд, если можно было сразу разорвать контракт?

— Нет, давайте вернемся в историю. Изначально о намерении подать иск сообщал "Нафтогаз", именно его не устраивал контракт. И "Нафтогаз" пошел туда с целью изменить его положения. Я думаю, в принципе, в "Нафтогазе" могли пойти и на разрыв контракта, но это, скорее, процессуальные вопросы.

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Когда "Нафтогаз" пошел в суд, "Газпром" мог уже тогда просто выйти из контракта?

— Арбитраж вынес определенное решение по встречным искам двух сторон, если мы берем первые два иска. А по транзитному был только иск "Нафтогаза", и суд вынес некое решение. Теперь действует новый, переписанный контракт, но в этом переписанном контракте все равно содержится норма, которая позволяет одной из сторон в случае несогласия поставить вопрос о его разрыве. Никто не запрещает этого делать. Понятно, что "Газпрому" никто не гарантирует успехов в новом разбирательстве, но, по крайней мере, они, я так понимаю, оценив всю дискриминационность решения в свой адрес, приняли решение пойти на этот достаточно жесткий шаг, но в рамках полностью нормативной действующей базы.

Если контракт действовал до 1 марта, по этому контракту есть решение суда, то освобождает ли разрыв контракта от обязанности платить?

— Я уверен, что в рамках нового разбирательства однозначно будут поданы некие предложения приостановить действие ряда санкционных статей. То есть, до окончательного разбирательства никто ничего не будет платить. Как это будет обставлено? Это уже двадцать пятый вопрос.

Какова здесь роль сейчас Еврокомиссии? Какой реакции ожидать от ЕС?

— Реакция Еврокомиссии уже есть, (вице-президент ЕК по энергосоюзу — Ред.) Марош Шефчович заявил о том, что он готов инициировать трехсторонние переговоры, есть реакция со стороны Минэнерго РФ, что Александр Новак готов встречаться с европейской стороной. Очевидно, что транзит будет идти, и Еврокомиссия, прежде всего, беспокоится о транзите российского газа. 35% в импорте вообще газа в ЕС — это большие объемы, Украина тут занимает чуть менее половины от этих 35%, это весомый маршрут транзита, который ближайшие год-полтора заменить невозможно. Поэтому Еврокомиссия будет настаивать на некоем посредничестве для урегулирования ситуации. Запретить "Газпрому" подавать иск, она, очевидно, не может, но она будет пытаться стороны подтолкнуть к поиску какого-то компромиссного решения, но я уверен, что транзит вряд ли пострадает. Он пострадает, если в Украине сложится такая ситуация как сейчас, когда школы закрывают. Тогда это будет грандиозный скандал. Вы понимаете, что (глава правления НАК "Нафтогаз" — Ред.) Андрей Коболев на это не мог пойти. Поэтому у нас вон до 12 марта школы в Днепропетровске закрывают, уже написал великий мэр города Днепра Борис Филатов, что не до 6-го, а до 12-го. Такая у нас ситуация: мало газа накопили, оказывается, и в конце зимы, когда пришел 15-градусный мороз, его просто не хватило. Вот так.

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Но это и России невыгодно? Потому что куда-то надо девать этот газ. РИА Новости Украина Корнейчук: "Газпром" и Польша спасут украинцев

— По моей внутренней информации, которая у меня была, "Газпром" был готов восстановить поставки газа в Украину до этой печальной истории. Возможно, они даже будут возобновлены, но для этого нужно подписать допсоглашение и урегулировать ряд вопросов — чего не было сделано украинской и российской стороной. Для России, конечно же, украинский рынок даже в тех объемах — 4,5 миллиарда кубов — был бы важен, наверное, но поверьте, вообще дискриминационное решение арбитража в их отношении куда более, то есть они взвесили все за и против, и, очевидно, в той ситуации… ну, поймите еще простую вещь одну: если это решение будет полностью в неизменном виде реализовано, оно создаст серьезный прецедент, не только для "Газпрома", но и для других крупных поставщиков газа в страны ЕС, потому что "качай или плати" содержится далеко не только в одном контракте между "Газпромом" и "Нафтогазом", это десятки контрактов между крупными компаниями-поставщиками газа. Это такая бомба замедленного действия, которая не настолько безболезненна, и речь не только о "Газпроме", а в целом о газовом бизнесе. Поэтому ставки в этой игре — достаточно высоки, все это понимают, и было принято решение идти на вот такое, может быть, неоднозначное, но, в принципе, рациональное решение.

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Между тем, экс-министр энергетики Иван Плачков в эфире "ГС" объяснил последние действия "Газпрома" желанием вынудить Украину начать несанкционированный отбор газа, предназначенного для транзита по ее территории в Европу.