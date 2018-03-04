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    Корольчук: и кто мешал "Нафтогазу" раньше расторгнуть договор с "Газпромом"?

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (759)

    (обновлено: )1038250
    По мнению энергетического аналитика Юрия Корольчука, в связи с решением "Газпрома" начать процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа, "Нафтогаз" оказался в патовой ситуации, а ЕС получит больше выгод и возможностей пролоббировать свои интересы.
    Нафтогаз Украины
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    РИА Новости Украина

    ОАО Газпром
    RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк
    "Газпром" пойдет до конца

    "Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, сообщил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер.

    "Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам", — сказал Миллер.

    По его словам, арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики.

    "Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", — сказал он.

    Иван Плачков
    УНИАН
    "Газпром" ссорит Украину с ЕС - Плачков

    "Газпром" решил расторгнуть договор с "Нафтогазом" через процедуру суда в Стокгольме. Если кто-то думает, что это противоречит договору, то это не так. Если сторона считает, что ее интересы нарушены, то она так и делает. Вопрос к "Нафтогазу" — кто им запрещал еще в 2014 году расторгнуть договор или параллельно в суде требовать также такого решения, кроме уже полученных решений? Отмечу, надо было разрывать договоры и подписывать или новые, или с другими компаниями. Теперь можно ожидать, что новый суд продлится также минимум 3 года. И суд будет собирать новые аргументы", — написал эксперт энергетического рынка Юрий Корольчук на своей странице в Facebook.

    По мнению эксперта, "Нафтогаз" оказался в патовой ситуации.

    "Украина будет вынуждена транзитировать газ в ЕС. Будет вынуждена дальше переплачивать за газ из ЕС. И будет вынуждена привлекать к переговорам тех же представителей ЕС. Словом, ЕС получит больше выгод и возможностей пролоббировать свои интересы", — резюмировал Корольчук.

    Принтскрин со страницы Юрия Корольчука в Facebook

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