Корольчук: и кто мешал "Нафтогазу" раньше расторгнуть договор с "Газпромом"?

РИА Новости Украина RIA News Илья Питалев | Перейти в фотобанк "Газпром" пойдет до конца

"Газпром" вынужден немедленно начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз Украины" на поставку и транзит газа в Стокгольмском арбитраже, сообщил глава правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам", — сказал Миллер.

По его словам, арбитры аргументировали свое решение резким ухудшением состояния украинской экономики.

"Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины. В такой ситуации продолжение действия контрактов для "Газпрома" является экономически нецелесообразным и невыгодным", — сказал он.

"Газпром" решил расторгнуть договор с "Нафтогазом" через процедуру суда в Стокгольме. Если кто-то думает, что это противоречит договору, то это не так. Если сторона считает, что ее интересы нарушены, то она так и делает. Вопрос к "Нафтогазу" — кто им запрещал еще в 2014 году расторгнуть договор или параллельно в суде требовать также такого решения, кроме уже полученных решений? Отмечу, надо было разрывать договоры и подписывать или новые, или с другими компаниями. Теперь можно ожидать, что новый суд продлится также минимум 3 года. И суд будет собирать новые аргументы", — написал эксперт энергетического рынка Юрий Корольчук на своей странице в Facebook.

По мнению эксперта, "Нафтогаз" оказался в патовой ситуации.

"Украина будет вынуждена транзитировать газ в ЕС. Будет вынуждена дальше переплачивать за газ из ЕС. И будет вынуждена привлекать к переговорам тех же представителей ЕС. Словом, ЕС получит больше выгод и возможностей пролоббировать свои интересы", — резюмировал Корольчук.

Принтскрин со страницы Юрия Корольчука в Facebook

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