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    Экономика

    Порошенко: ситуация с поставками газа в Украину стабилизировалась

    Тема:

    Дело - труба! В Украине кризис с газом (761)

    (обновлено: )43008
    Как отметил глава государства Петр Порошенко, есть резкое увеличение поставок газа из ЕС, из Польши, Словакии, Венгрии. Дефицит по состоянию на сейчас полностью покрыт.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Сайт Президента Украины

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что ситуация с поставками газа в Украину стабилизировалась, поставки резко увеличены из Польши, Словакии, Венгрии, дефицит полностью покрыт.

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    "Сегодня мы имеем стабильную ситуацию с газоснабжением: имеем достаточно газа в хранилищах, газ собственной добычи и импорт. Есть резкое увеличение поставок газа из ЕС, из Польши, Словакии, Венгрии. Дефицит по состоянию на сейчас полностью покрыт", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter в воскресенье.

    Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

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