Порошенко: ситуация с поставками газа в Украину стабилизировалась

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КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко заявил, что ситуация с поставками газа в Украину стабилизировалась, поставки резко увеличены из Польши, Словакии, Венгрии, дефицит полностью покрыт.

"Сегодня мы имеем стабильную ситуацию с газоснабжением: имеем достаточно газа в хранилищах, газ собственной добычи и импорт. Есть резкое увеличение поставок газа из ЕС, из Польши, Словакии, Венгрии. Дефицит по состоянию на сейчас полностью покрыт", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter в воскресенье.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.