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    Поставки газа. ЕК прокомментировала ситуацию между РФ и Украиной

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    Дело - труба! В Украине кризис с газом (761)

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    Как говорится в сообщении Еврокомиссии, "вице-президент Шефчович был проинформирован, что "Газпром" по-прежнему намерен завершить свои контракты с "Нафтогазом".
    Здание Евромиссии в Брюсселе, Бельгия. 5 мая 2015 г.
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Намерение "Газпрома" завершить контакты с "Нафтогазом" не будет иметь незамедлительных последствий для поставок газа, говорится в сообщении Еврокомиссии.

    Политический эксперт Сергей Быков
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    Быков о сути "победы" в Стокгольме

    "Вице-президент Шефчович был проинформирован, что "Газпром" по-прежнему намерен завершить свои контракты с "Нафтогазом". Эта процедура может, однако, занять некоторое время и не будет иметь незамедлительных последствий для потоков газа", — говорится в сообщении относительно ситуации с газом после контактов Шефчовича с российской и украинской сторонами.

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    Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением.

    Глава "Газпрома" Алексей Миллер 2 марта заявил, что "Газпром" вынужден немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. В субботу заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что российская компания начала процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с "Нафтогазом" в арбитраже Стокгольма.

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