Тренд дня: энергетический апокалипсис и вынужденные каникулы студентов

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Один из самых дорогих вузов страны — Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко отменил занятия до конца зимы и объявил о проведении дистанционного обучения для студентов. Решение было принято в связи с нехваткой у вуза средств на оплату отопления. В КНУ в ответ на публикации в СМИ заявили, что "на период с 24.01.2018 г. по 28.02.2018 г. факультеты и институты планируют проведение учебных и производственных практик за пределами университета, написание курсовых и дипломных работ, а также выполнение заданий самостоятельной работы".

Глава Министерства образования Лилия Гриневич сообщила, что вузы уполномочены организовывать учебный процесс так, как они считают нужным, поэтому МОН не вмешивается в их работу. В то же время министр образования министр признала наличие проблемы с энергоэффективностью в украинских вузах. Напомним, несколько вузов в Одессе приостановили занятия из-за нехватки денег на отопление. На вынужденные каникулы ушли студенты и преподаватели Одесского национального университета им. Мечникова, Юракадемии и Академии пищевых технологий.

Политолог Владимир Корнилов обратил внимание на реакцию КНУ в ответ на данные журналистов по поводу прекращения занятий в университете в результате отсутствия отопления.

"Киевский университет гневно опроверг грязные домыслы и фейки о том, что он распустил студентов на 2 месяца из-за отсутствия отопления. На самом деле, речь всего-то идет об учебе "за пределами университета". А, ну да, проблем же никаких, верно? PS. Мне тут недавно один из украинских "икс-пертов" в студии одного из телешоу (если не ошибаюсь, Трюхан) радостно доказывал: "Не, ну студенты-то довольны!" То есть они и это к "позитивам евроинтеграции" относят!" — написал Корнилов в Facebook.

Скриншот с сайта Facebook

Политэксперт Янина Соколовская отметила, что ничего нового в отмене занятий для студентов нет.

"Читаю-зачитываюсь рассуждениями о том, как ужасно страдают киевские вузы, распустившие детей по домам, чтоб не платить за отопление. А что тут нового? Вы видели, к примеру, студгородок КПИ, роскошные советского образца корпуса с выстывшими огромными аудиториями, которые невозможно обогреть? Этот недокампус годами не отапливается и теперь отчасти похож на Припять", — уточнила Соколовская.

Также она напомнила об антисанитарных условиях в общежитиях Национального авиационного университета.

"А вы знаете, как в 90-е училась я в моем любимом Полиграфе? Киевскую часть занятий проводили в 24 спортивном корпусе КПИ, над бассейном, который обогревал аудиторию своими парами. В любом другом месте холод был такой, что в варежках руки замерзали. Но тогда мы учились бесплатно и вузы государством практически не финансировались", — акцентировала Соколовская.

Она задалась вопросом, куда деваются деньги студентов-контрактников, от распродажи земель кампусов и аренды, и почему эти средства не были потрачены на модернизацию системы обогрева.

Скриншот с сайта Facebook

“Куда идут деньги контрактников? А деньги от распродажи земель кампусов? От аренды, которую широко предоставляют коммерческим фирмам? От взяток, в конце концов, которые платят абитуриенты в виде благотворительных взносов? Почему за эти деньги корпуса не модернизировали, не утеплили, не поменяли систему обогрева лопнувшими трубами на вентиляционную? Почему? Да потому что проще сказать, что мы распускаем студентов по домам и устроить скандал, чем обновиться. Открытым остаётся вопрос, когда уже НАБУ займется личными счетами ректоров этих вузов”, — резюмировала полиэксперт.

Финансовый обозреватель и блоггер Александр Дубинский в свою очередь сыронизировал, что коммунальные тарифы выросли в стране не только для вузов, но и для Кабмина с Администрацией президента.

"Читаю, что университет Шевченко распустил студентов из-за роста коммуналки. И терзаюсь вопросом — а разве для Кабмина и АП не подняли тарифы?" — уточнил Дубинский.

Скриншот с сайта Facebook

Политический эксперт Николай Спиридонов обратил внимание на то, что скандал вокруг КНУ может отразиться на его рейтинге.

"Тарифы стали неподъёмными даже для главного вуза страны, хотя Пётр Порошенко и Владимир Гройсман уже больше года в один голос твердят об экономическом росте, а депутаты недавно подняли свои зарплаты в два раза. Решение распустить КНУ на длительные каникулы уже вызвало международный резонанс и может негативно отразиться на рейтинге вуза и нашей страны в целом", — подчеркнул Спиридонов.

Скриншот с сайта Facebook

По мнению блогера Александра Скубченко, решение в университете отменить занятия до весны является "Майданом в действии".

"Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко отменил занятия до весны. ВУЗ, где самое дорогое обучение в Украине, не может обеспечить отопление своих помещений. Майдан в действии", — считает блогер.

Скриншот с сайта Facebook

Наряду с этим бывший министр юстиции Елена Лукаш выразила мнение, что власть в стране "совершенно оскотинилась".

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"Война, мародерство, коррупция, эпидемии, преступность, нищета. ВУЗы закрывают до весны. Украинцы массово бегут из страны. Власть совершенно оскотинилась. Впереди голод, опустение и одичание?" — задалась вопросом Лукаш на своей странице в Facebook.

По ее мнению, ни одна террористическая организация не смогла бы сделать с Украиной "то, что сделали эти зоократы за 4 года".

Скриншот с сайта Facebook

"С молчаливого согласия терпеливого большинства", — подытожила Лукаш.