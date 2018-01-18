Тренд дня: энергетический апокалипсис и вынужденные каникулы студентов

Оксана Максимова, РИА Новости Украина
Один из самых дорогих вузов страны — Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко отменил занятия до конца зимы и объявил о проведении дистанционного обучения для студентов. Решение было принято в связи с нехваткой у вуза средств на оплату отопления. В КНУ в ответ на публикации в СМИ заявили, что "на период с 24.01.2018 г. по 28.02.2018 г. факультеты и институты планируют проведение учебных и производственных практик за пределами университета, написание курсовых и дипломных работ, а также выполнение заданий самостоятельной работы".
Глава Министерства образования Лилия Гриневич сообщила, что вузы уполномочены организовывать учебный процесс так, как они считают нужным, поэтому МОН не вмешивается в их работу. В то же время министр образования министр признала наличие проблемы с энергоэффективностью в украинских вузах. Напомним, несколько вузов в Одессе приостановили занятия из-за нехватки денег на отопление. На вынужденные каникулы ушли студенты и преподаватели Одесского национального университета им. Мечникова, Юракадемии и Академии пищевых технологий.
Политолог Владимир Корнилов обратил внимание на реакцию КНУ в ответ на данные журналистов по поводу прекращения занятий в университете в результате отсутствия отопления.
"Киевский университет гневно опроверг грязные домыслы и фейки о том, что он распустил студентов на 2 месяца из-за отсутствия отопления. На самом деле, речь всего-то идет об учебе "за пределами университета". А, ну да, проблем же никаких, верно? PS. Мне тут недавно один из украинских "икс-пертов" в студии одного из телешоу (если не ошибаюсь, Трюхан) радостно доказывал: "Не, ну студенты-то довольны!" То есть они и это к "позитивам евроинтеграции" относят!" — написал Корнилов в Facebook.
Политэксперт Янина Соколовская отметила, что ничего нового в отмене занятий для студентов нет.
"Читаю-зачитываюсь рассуждениями о том, как ужасно страдают киевские вузы, распустившие детей по домам, чтоб не платить за отопление. А что тут нового? Вы видели, к примеру, студгородок КПИ, роскошные советского образца корпуса с выстывшими огромными аудиториями, которые невозможно обогреть? Этот недокампус годами не отапливается и теперь отчасти похож на Припять", — уточнила Соколовская.
Также она напомнила об антисанитарных условиях в общежитиях Национального авиационного университета.
"А вы знаете, как в 90-е училась я в моем любимом Полиграфе? Киевскую часть занятий проводили в 24 спортивном корпусе КПИ, над бассейном, который обогревал аудиторию своими парами. В любом другом месте холод был такой, что в варежках руки замерзали. Но тогда мы учились бесплатно и вузы государством практически не финансировались", — акцентировала Соколовская.
Она задалась вопросом, куда деваются деньги студентов-контрактников, от распродажи земель кампусов и аренды, и почему эти средства не были потрачены на модернизацию системы обогрева.
Финансовый обозреватель и блоггер Александр Дубинский в свою очередь сыронизировал, что коммунальные тарифы выросли в стране не только для вузов, но и для Кабмина с Администрацией президента.
"Читаю, что университет Шевченко распустил студентов из-за роста коммуналки. И терзаюсь вопросом — а разве для Кабмина и АП не подняли тарифы?" — уточнил Дубинский.
Политический эксперт Николай Спиридонов обратил внимание на то, что скандал вокруг КНУ может отразиться на его рейтинге.
"Тарифы стали неподъёмными даже для главного вуза страны, хотя Пётр Порошенко и Владимир Гройсман уже больше года в один голос твердят об экономическом росте, а депутаты недавно подняли свои зарплаты в два раза. Решение распустить КНУ на длительные каникулы уже вызвало международный резонанс и может негативно отразиться на рейтинге вуза и нашей страны в целом", — подчеркнул Спиридонов.
По мнению блогера Александра Скубченко, решение в университете отменить занятия до весны является "Майданом в действии".
"Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко отменил занятия до весны. ВУЗ, где самое дорогое обучение в Украине, не может обеспечить отопление своих помещений. Майдан в действии", — считает блогер.
Наряду с этим бывший министр юстиции Елена Лукаш выразила мнение, что власть в стране "совершенно оскотинилась".
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"Война, мародерство, коррупция, эпидемии, преступность, нищета. ВУЗы закрывают до весны. Украинцы массово бегут из страны. Власть совершенно оскотинилась. Впереди голод, опустение и одичание?" — задалась вопросом Лукаш на своей странице в Facebook.
По ее мнению, ни одна террористическая организация не смогла бы сделать с Украиной "то, что сделали эти зоократы за 4 года".
"С молчаливого согласия терпеливого большинства", — подытожила Лукаш.