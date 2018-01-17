Бедный брат - студент и ВУЗ тоже - бедный. Соцсети о "холодных" каникулах

culturemeter.od.ua Разгул непогоды: снова снегопад - бедствие

В разгар зимы украинские вузы накрыл "холодный" скандал: один из крупнейших и престижнейших университетов страны — Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко отменил стационарные занятия до весны. В СМИ тут же появились версии, что причина в отсутствии денег для оплаты за тепло и электроэнергию.

В университете подтвердили перевод студентов на дистанционный график обучения до начала марта 2018 года. Студенты с 24 января будут обучаться дистанционно, а с начала 2018 года — находятся на каникулах в связи со сформированным графиком учебного процесса и с учетом предложений студенческого самоуправления. Однако в соцсетях таким объяснениям поверили далеко не все, тем более что столичный вуз — далеко не единственный, кто этой зимой не увит своих студентов.

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook

Скриншот с Facebook