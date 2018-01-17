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    Бедный брат - студент и ВУЗ тоже - бедный. Соцсети о "холодных" каникулах

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    (обновлено: )60422
    Зима - прекрасная пора для учебы... дома! Студенты университета им. Тараса Шевченко переведены на дистанционное обучение. И это далеко не единственный опустевший на время холодов украинский ВУЗ. Что пишут об этом сами украинцы в соцсетях?
    Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко
    Фото "Слово и дело"

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    culturemeter.od.ua
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    Тимур Громов, РИА Новости Украина  

    В разгар зимы украинские вузы накрыл "холодный" скандал: один из крупнейших и престижнейших университетов страны — Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко отменил стационарные занятия до весны. В СМИ тут же появились версии, что причина в отсутствии денег для оплаты за тепло и электроэнергию.

    В университете подтвердили перевод студентов на дистанционный график обучения до начала марта 2018 года. Студенты с 24 января будут обучаться дистанционно, а с начала 2018 года — находятся на каникулах в связи со сформированным графиком учебного процесса и с учетом предложений студенческого самоуправления. Однако в соцсетях таким объяснениям поверили далеко не все, тем более что столичный вуз — далеко не единственный, кто этой зимой не увит своих студентов.

    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
    Скриншот с Facebook
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