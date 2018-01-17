наверх
17.01.201802:53
Курсы валют НБУ
  • USD28.65+ 0.08
  • EUR35.04- 0.03
Рубрики
Ещё
    Киев

    Крупнейший вуз Украины отметил занятия до весны

    Тема:

    Тотальная нищета, рост цен и тарифов (831)

    (обновлено: )18442
    По данным эксперта в вопросах энергетики Андрея Геруса, отмена стационарных занятий в КНУ им. Шевченко обусловлена отсутствием у вуза средств на оплату отопления.
    Студенты КНУ им. Т. Шевченко. Архивное фото
    Сайт КНУ им. Т. Шевченко

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко отменил стационарные занятия до весны, сообщил эксперт по энергетике Андрей Герус. По его данным, причина такого решения — отсутствие у вуза средств для оплаты за тепло и электроэнергию.

    "Формально — это называется "дистанционное обучение". Но все понимают, что ни методики дистанционного обучения, ни квалификации для дистанционного обучения у нас нет. Ну читайте книги, решайте задачи. У студентов свои планы: немного отдохнуть, немного подзаработать", — написал Герус на своей странице в Facebook

    Читайте также: Деньги на двоих. Ахметов и Порошенко наживутся на подорожании электроэнергии

    "Думаю, и по некоторым другим университетах подобная ситуация. Это все прекрасно смотрится на фоне того, как работает государственная машина для интересов олигарха А." — добавил эксперт, имея в виду, вероятно, самого богатого человека Украины Рината Ахметова.  

    Facebook Андрея Геруса
    Комментарий Андрея Геруса по КНУ им. Шевченко

    Информацию о переходе на "удаленку" "Громадському радио" подтвердил один из студентов университета.

    По его словам, их перевели в режим дистанционного обучения, но до сих пор они не получили рекомендации и наставления от преподавателей по этому поводу.

    Читайте также: Эпидемия кори показала: государство Украина умерло вместе с заболевшими

    О решении сделать паузу в стационарном обучении было известно еще в декабре. В таком режиме студенты будут учиться до 5 марта.

    Официальных комментариев от КНУ по ситуации с отменой стационарных занятий пока не поступало. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: что в законе?
    Министерство финансов Украины
    Курс гривны летит в пропасть
    Больница
    Вспышка кори в Украине: тысячи заболевших
    Снегопад в Одессе 16 января
    ЧП государственного масштаба. Снегопад в Украине