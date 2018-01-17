Крупнейший вуз Украины отметил занятия до весны

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко отменил стационарные занятия до весны, сообщил эксперт по энергетике Андрей Герус. По его данным, причина такого решения — отсутствие у вуза средств для оплаты за тепло и электроэнергию.

"Формально — это называется "дистанционное обучение". Но все понимают, что ни методики дистанционного обучения, ни квалификации для дистанционного обучения у нас нет. Ну читайте книги, решайте задачи. У студентов свои планы: немного отдохнуть, немного подзаработать", — написал Герус на своей странице в Facebook.

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"Думаю, и по некоторым другим университетах подобная ситуация. Это все прекрасно смотрится на фоне того, как работает государственная машина для интересов олигарха А." — добавил эксперт, имея в виду, вероятно, самого богатого человека Украины Рината Ахметова.

Facebook Андрея Геруса Комментарий Андрея Геруса по КНУ им. Шевченко

Информацию о переходе на "удаленку" "Громадському радио" подтвердил один из студентов университета.

По его словам, их перевели в режим дистанционного обучения, но до сих пор они не получили рекомендации и наставления от преподавателей по этому поводу.

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О решении сделать паузу в стационарном обучении было известно еще в декабре. В таком режиме студенты будут учиться до 5 марта.

Официальных комментариев от КНУ по ситуации с отменой стационарных занятий пока не поступало.