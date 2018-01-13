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    Ряд вузов в Одессе закрыли из-за нехватки денег на отопление

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    С начала 2018 года стали действовать новые нормативы по качеству света в аудиториях, и эту норму в силу финансовых причин не могут позволить себе учебные заведения.
    Одесский национальный университет им. Мечникова
    Фото odessaguide.net

    КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина. Ряд высших учебных заведений в Одессе закрыли до конца февраля из-за нехватки средств на оплату отопления, сообщает местный сайт 048.ua со ссылкой на преподавателей и студентов Одесского национального университета им. Мечникова, Юракадемии и Академии пищевых технологий.

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    "Учебные заведения были открыты до конца декабря, а уже с 1 января всех студентов отпустили домой. В университетах объявили, что как минимум до 26 февраля занятий не будет", — говорится в сообщении.

    По данным издания, причиной стало то, что университеты не могут оплатить отопление учебных корпусов. Кроме этого, с Нового года стали действовать нормативы по качеству света в аудиториях, и эту норму в силу финансовых причин не могут позволить себе учебные заведения, добавляет издание.

    Как отмечается, такая ситуация коснулась большинства одесских вузов.

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    В областном департаменте образования и науки сообщили, что все вузы автономные, и ректораты решают, каким образом организовать учебный процесс, сообщает издание.

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