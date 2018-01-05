В харьковских вузах студентам сократили пары

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Харькове теперь учебный день будет начинаться в 8.30 (раньше первая пара начиналась в 8.00), сообщает сайт vgorode.

Читайте также: Тренд дня: "Мы уже знаем, что Порошенко читает в перерывах между кражами"

"Продолжительность каждой пары составит 1 час 20 минут без перерыва (раньше было 1 час 30 минут с перерывом). Большой перерыв между второй и третьей парой увеличили до 30 минут. Изменения касаются всех учебных корпусов", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Министерство образования Украины поручило ограничить доступ к доменным зонам.ru и.ру высшим учебным заведениям и другим учреждениям в своем подчинении.