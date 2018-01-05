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    Общество

    В харьковских вузах студентам сократили пары

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    По информации СМИ, продолжительность каждой пары в Харькове составит 1 час 20 минут без перерыва, при том что раньше было 1 час 30 минут с перерывом.
    В харьковских вузах студентам сократили пары
    vgorode

    КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. В Харькове теперь учебный день будет начинаться в 8.30 (раньше первая пара начиналась в 8.00), сообщает сайт vgorode.

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    "Продолжительность каждой пары составит 1 час 20 минут без перерыва (раньше было 1 час 30 минут с перерывом). Большой перерыв между второй и третьей парой увеличили до 30 минут. Изменения касаются всех учебных корпусов", — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что Министерство образования Украины поручило ограничить доступ к доменным зонам.ru и.ру высшим учебным заведениям и другим учреждениям в своем подчинении.

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