Треть вузов закрылась в Украине после обретения независимости страной

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Количество высших учебных заведений в Украине с 1991 года сократилось на 27,8% до 657, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Министерство образования и науки.

В начале учебного года 1991/1992 количество вузов составляло 910, из них 754 — 1-2 уровней аккредитации и 156 — 3-4 уровней аккредитации.

В последующие годы количество вузов 1-2 уровней аккредитации постепенно уменьшалось, в то время как количество вузов 3-4 уровней аккредитации увеличивалось.

На начало учебного года 2000/2001 функционировало 979 вузов, из которых 664 — 1-2 уровней аккредитации и 315 — 3-4 уровней аккредитации.

В то же время на начало учебного года 2013/2014 в Украине было уже 803 вуза, из которых 478 — 1-2 уровней аккредитации и 325 — 3-4 уровней аккредитации.

Начиная с 2014/2015 учебного года количество вузов значительно уменьшилось, так как в расчет перестали брать те учебные заведения, которые были размещены на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

Таким образом, в 2014/2015 учебном году функционировало 664 вуза, в 2015/2016 — 659 и в 2016/2017 — 657 вузов.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада 8 ноября ратифицировала соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о кредите в 120 миллионов евро для государственных высших учебных заведений.