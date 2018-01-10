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    Общество

    Треть вузов закрылась в Украине после обретения независимости страной

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    По информации Министерства образования и науки, в начале учебного года 1991/1992 количество вузов составляло 910, к 2017 году их количество сократилось до 657.
    Студенты на лекции
    econom.kharkov.ua

    КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Количество высших учебных заведений в Украине с 1991 года сократилось на 27,8% до 657, сообщают "Украинские новости" со ссылкой на Министерство образования и науки.

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    В начале учебного года 1991/1992 количество вузов составляло 910, из них 754 — 1-2 уровней аккредитации и 156 — 3-4 уровней аккредитации.

    В последующие годы количество вузов 1-2 уровней аккредитации постепенно уменьшалось, в то время как количество вузов 3-4 уровней аккредитации увеличивалось.

    На начало учебного года 2000/2001 функционировало 979 вузов, из которых 664 — 1-2 уровней аккредитации и 315 — 3-4 уровней аккредитации.

    В то же время на начало учебного года 2013/2014 в Украине было уже 803 вуза, из которых 478 — 1-2 уровней аккредитации и 325 — 3-4 уровней аккредитации.

    Начиная с 2014/2015 учебного года количество вузов значительно уменьшилось, так как в расчет перестали брать те учебные заведения, которые были размещены на неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей и в Крыму.

    Таким образом, в 2014/2015 учебном году функционировало 664 вуза, в 2015/2016 — 659 и в 2016/2017 — 657 вузов.

    Ранее сообщалось, что Верховная Рада 8 ноября ратифицировала соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о кредите в 120 миллионов евро для государственных высших учебных заведений.

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