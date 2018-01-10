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    Охрименко: неприятная правда об украинцах в польских вузах

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    Частные польские вузы редко исключают студентов за плохие оценки, если они регулярно платят за образование, отмечает экономист Александр Охрименко. Очень часто дипломы таких польских учебных заведений не признают в других странах ЕС, добавляет он.
    Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    РИА Новости Украина

    Экономический эксперт, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко привел данные о количестве граждан Украины, которые обучаются в польских ВУЗах. 

    Однозначно имеет мест рост количества украинцев, которые уезжают учиться в польские ВУЗы, отмечает экономист. 

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    "Для информации: в 2016/2017 в Украине в ВУЗах обучалось 1 369 тыс. украинцев. Все же в 2016 году поступило в ВУЗы 253 тыс. украинцев. Но при этом, есть для интересных фактов", – сообщает Охрименко на своей странице в Facebook.

    В 2017 году около 98% всех молодых украинцев, которые набрали больше 180 балов на тестировании поступили в украинские ВУЗы и только 2% уехало учиться за границу. Это не исключает, что они могут потом учиться за границу, когда закончат бакалаврат в Украине, подчеркивает эксперт.

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    "Большая часть украинцев учиться в Польше в частных ВУЗах и только небольшая часть в государственных польских ВУЗах. И это при том, что в отдельных государственных польских ВУЗах можно учиться бесплатно и даже получат  стипендию (около 5% польских студентов получают стипендию), а в частных польских ВУЗах нужно платить за обучение из своего кармана. Но требования к поступлению в частные польские ВУЗы на порядок слабее госВУЗах Польши, в отдельных случаях они даже не требуют знания польского языка и принимаю всех у кого есть аттестат об окончании школы без различия какие были оценки в школе", – пишет Охрименко.  

    В Польше очень много частных ВУЗов, которые работают "как обычные украинские "шарашки", типа МАУПа или Институт Поплавского", добавляет экономист.

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    "Уровень знаний в них ниже, даже чем в украинских "шарашках". Частные польские ВУЗы редко исключают студентов за плохие оценки, если он регулярно платит за образование. Очень часто дипломы таких польских ВУЗов не признают в других странах ЕС, а в самой Польше на эти дипломы смотрят типа, как на дипломы из МАУПа или Института Поплавского", – заявил эксперт.

    Но если у украинца – диплом Варшавского политеха или другого крутого польского ВУЗа, то с таким дипломом с удовольствием возьмут на работу и Германии и Великобритании и США, уверен Охрименко.

    "Главное – не сам диплом ВУЗа, а какой ВУЗ. Лучше иметь диплом солидного немецкого ВУЗа, но и отдельные польские ВУЗы хорошо смотрятся в рейтинге ВУЗов ЕС. Если гражданин Украины имеет "карту поляка", он имеет право бесплатно учится в польском ВУЗе и, еще раз, преференции. Около 10% украинцев, обучающихся в польских ВУЗах, имеют "карту поляка"", – сообщил экономист.

    В 2015/2016 годах в Польше учились в аспирантуре 380 жителей Украины, напоминает Охрименко: "это новое направление бизнеса польских ВУЗов. Хотя украинцы стараются поступить в аспирантуру в Германию, там круче. Но Польша старается и тут заработать". 

    Facebook Александра Охрименко
    Комментарий Александра Охрименко об украинцах в Польше

     

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