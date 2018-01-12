Высокие тарифы на газ: чья это вина?

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Уже весной для украинцев может вырасти стоимость некоторых жилищно-коммунальных услуг. Ведь в апреле наступит время для пересмотра цены голубого топлива. По действующему постановлению его стоимость следует просматривать дважды в год, объясняют эксперты.

Вслед за газом поставщики тепла и горячей воды потребуют повысить свои тарифы. А это значит, еще плюс 20% к платежкам за эти услуги. И не менее 20% в этом году может добавить цена электроэнергии. Это связано с проблемами поставки антрацита.

Подробнее о том, какие факторы влияют на подорожание энергоносителей и коммунальных услуг, рассказал эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко в эфире радиостанции Голос Столицы.

(текст публикуется на языке оригинала)

Чи дійсно навесні на 20% для нас подорожчає газ?

– Дійсно, це так, тому що є відповідні нормативно-правові акти, прийняті Кабміном. Насправді, ціна на газ в Україні регулюється не економічними, ринковими чинниками, а безпосередньо в прямому, ручному регулюванні постановами Кабміну. Мова йде про 87%. Тобто основна частка у вартості газу. Так от, це регулюється Кабміном і прийнята відповідна постанова, якою передбачені підстави для перегляду цієї ціни. І тут також багато чинників, починаючи від вартості нашої гривні до інших валют, залежить також від вартості газу, яка є світова ціна, по якій ми закупляємо, мова йде про хаб, який знаходиться в Німеччині, вартість цього газу в хабі, вартість доставки цього газу до України, і тому подібне. Тому не забуваймо, що також у нас щороку в ручному режимі піднімають зарплату, яка також є одним з чинників, яка впливає на формування ціни при її затвердженні на енергоносії.

Здорожчає газ для українців, чи ні?

– Взагалі, підстави для здорожчання є. Якщо дивитися на те, що закладено в самій постанові Кабміну, то він мав би здорожчати, але він мав би здорожчати ще кілька місяців тому, але Кабмін переглянув цю постанову, вніс до неї певні зміни. Щоб фактично не піднімати вартість. Тому тут регулювання в ручному режимі. Якщо Кабміну з політичної точки зору буде вигідно переглянути тариф, звичайно, вони його переглянуть, бо підстави є. Якщо ж їм це буде невигідно з політичних міркувань, то знайдуть ще способи, яким чином внести зміни до постанови, взяти інший період, щоб не переглядати цю ціну.

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Вартість тепла і гарячої води напряму залежить від ціни на газ?

– Так, абсолютно, у нас прив'язана фактично вартість тепла і гарячої води до витрат, пов'язаних з її підігрівом за рахунок газу. Тому що основу у нас складає газ. Хоча фактично ми досить часто використовуємо для виготовлення тепла і гарячої води інші джерела енергії, але в цілому ми прив'язані до газу. Тому подорожчання газу тягне за собою подорожчання і опалення, і підігріву гарячої води.

Альтернатива скрапленому газу сьогодні в Україні існує?

– В Україні зараз є багато можливостей для розвитку і багато альтернатив. Це можуть бути як відновлювальні джерела енергії, зараз досить часто містечка, селища, іноді навіть локально і великі міста переходять на альтернативні джерела енергії, використовують пелети, брикети, інші джерела енергії. І зараз для цього є можливості, бо було затверджено вже підхід до формування тарифів, і в кінці року було навіть прийнято рішення, що вартість таких тарифів встановлюється безпосередньо органами місцевого самоврядування для альтернативних джерел палива, і вона не перевищує 90% від вартості такого ж опалення за рахунок газу.

В Україні діє так званий "зелений тариф". Цього достатньо, щоб альтернативна енергетика активно розвивалася?

– Звичайно, що цього недостатньо, тому що у нас фактично ринок монополізований. Відповідно, з одного боку, держава дає можливість для запровадження "зеленого тарифу", але тут ми також стикаємося з рядом інших проблем. Це стосується в основному електростанцій. І здебільшого, наприклад, коли ставляться альтернативні сонячні або вітрові електростанції, виникає питання підведення відповідної потужності комунікацій до таких станцій. Тут у нас виникають проблеми. Також «зелений тариф» ми маємо і в тепловій енергетиці. Але знову ж таки, корупційна складова і монополізація ринку не дає можливості заходу сюди європейського капіталу, або залучення місцевого капіталу без таких корупційних ризиків.

Чому ринок не демонополізують?

– Тому що прийняти рішення про демонополізацію ринку можуть лише зверху, це мова йде про наших нардепів прямо чи опосередковано. Прямо — через прийняття відповідних законів, опосередковано — через призначення уряду і призначення своїх кандидатів до інших органів, установ і організацій, безпосередньо державних установ, наприклад, таких як НКРЕКП. Але ми прекрасно розуміємо, що в нашій країні ми маємо класичну олігархію і більшість представників у владі, які впливають на ті чи інші процеси, якраз є представники саме фінансово-промислових груп, які і тримають таку монополію. Тобто питання більше до самого населення. Допоки ми не будемо відповідально ставитися до виборів і обирати тих дійсних наших реальних представників, а не представників фінансово-промислових груп, допоки ми будемо продавати свої голоси представникам фінансово-промислових груп, ми будемо мати таку проблему і будемо мати такий монополізований ринок, який в свою чергу призводить до високих тарифів і відсутності, фактично, ринку, відсутності конкуренції, яка б знижувала ціни і збільшувала якість.

Як ви оцінюєте дії Уряду щодо тарифної політики?

– Уряд займає позицію посередника. З одного боку він намагається утриматися при владі — я кажу про чиновників, які безпосередньо працюють в уряді. Тому вони змушені певним чином маніпулювати своєю поведінкою, маніпулювати відношенням населення. Тому з одного боку, начебто, вони діють в інтересах населення, але якщо в цілому подивитися, здебільшого, мабуть, на 70% вони все ж таки діють в інтересах саме монополій і жодним чином не створюють умови для скасування вже існуючих природних монополій.

Ранее экс-первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Александр Мазурчак заявлял, что тарифы можно снизить, отдав населению добытый в Украине газ.

А эксперт по энергетическим вопросам Сергей Дяченко отметил, что повышение тарифов на газ убьет украинское село.