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    Гриневич прокомментировала отмену занятий в КНУ им. Шевченко

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    Министр образования и науки Лилия Гриневич признала наличие серьезной проблемы с энергоэффективностью в вузах Украины, однако отметила, что ведомство не вмешивается в учебный процесс того или иного учреждения.
    Лилия Гриневич
    УНИАН

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Украина. Высшие учебные заведения уполномочены организовывать учебный процесс так, как они считают нужным, поэтому Министерство образования и науки не вмешивается в их работу. Так глава ведомства Лилия Гриневич прокомментировала ситуацию с изменением формы обучения в Киевском национальном университете им.Тараса Шевченко.

    Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко
    Фото "Слово и дело"
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    Ранее стало известно, что КНУ им. Шевченко отменил занятия до конца зимы и объявил о проведении дистанционного обучения для студентов. Решение было принято в связи с нехваткой у вуза средств на оплату отопления. Позже в МОН сообщили, что высшие учебные заведения самостоятельно принимают решение об организации учебного процесса, в частности о внедрении дистанционного обучения.

    В КНУ уточнил, что "на период с 24.01.2018 г. по 28.02.2018 г. факультеты и институты планируют проведение учебных и производственных практик за пределами университета, написание курсовых и дипломных работ, а также выполнение заданий самостоятельной работы".

    "Уже на протяжении многих последних лет и особенно со времени принятия закона "О высшем образовании" высшие учебные заведения автономно структурируют учебный год, и мы не диктуем им это из министерства", — заявила Гриневич в комментарии телеканалу "112 Украина".

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    В то же время министр образования министр признала наличие проблемы с энергоэффективностью в украинских вузах.

    "У нас есть большая проблема в университетах с их энергоэффективностью. Там есть старые помещения, исторические помещения, например, с высокими потолками, заброшенные помещения. Мы впервые на протяжении последних двух лет интенсивно инвестируем в капитальные ремонты ВУЗов, хотя этого тоже пока недостаточно. И есть позитивная новость, потому что недавно собственно мы привлекли с помощью также Европейского инвестиционного банка 180 млн евро для повышения энергоэффективности в университетах. Сейчас начинается первая очередь этого проекта. Уже в 7 университетах будут осуществлены серьезные мероприятия по энергоэффективности", — заявила Гриневич.

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    Напомним, несколько вузов в Одессе приостановили занятия из-за нехватки денег на отопление. На вынужденные каникулы ушли студенты и преподаватели Одесского национального университета им. Мечникова, Юракадемии и Академии пищевых технологий.

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