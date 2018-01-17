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    Общество

    Минобразования и университет им. Шевченко объяснили отмену занятий в вузе

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    В министерстве считают, что вузы имеют право самостоятельно определять сроки и порядок учебного процесса. В связи с этим КНУ объявил о "дистанционном обучении" до конца зимы.
    Киевский национальный университет им. Т.Г. Шевченко
    Фото "Слово и дело"

    КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Укрина. Высшие учебные заведения самостоятельно принимают решение об организации учебного процесса, в частности о внедрении дистанционного обучения, заявило Министерство образования и науки Украины.

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    Ранее крупнейший в Украине вуз — Киевский национальный университет им. Шевченко — отменил занятия до конца зимы и объявил о проведении дистанционного обучения для студентов.

    "Согласно закону, университеты автономны и имеют право определять форму обучения. Там (в КНУ им. Шевченко — ред.) предупредили студентов. Они предоставили информацию, что это не повлияет на качество учебного процесса, за счет того, что будет продлено обучение летом. Вузы так делали и в прошлом году, теперь дистанционное обучение ввели из-за того, что у них не хватает средств на отопление, поскольку повысились тарифы", — передает пресс-служба МОН Украины.

    Ранее университет им. Шевченко уточнил, что "на период с 24.01.2018 г. по 28.02.2018 г. факультеты и институты планируют проведение учебных и производственных практик за пределами университета, написание курсовых и дипломных работ, а также выполнение заданий самостоятельной работы".

    Ранее ряд вузов в Одессе закрыли из-за нехватки денег на отопление. На вынужденные каникулы ушли студенты и преподаватели Одесского национального университета им. Мечникова, Юракадемии и Академии пищевых технологий.

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