Минобразования и университет им. Шевченко объяснили отмену занятий в вузе

КИЕВ, 17 янв — РИА Новости Укрина. Высшие учебные заведения самостоятельно принимают решение об организации учебного процесса, в частности о внедрении дистанционного обучения, заявило Министерство образования и науки Украины.

Ранее крупнейший в Украине вуз — Киевский национальный университет им. Шевченко — отменил занятия до конца зимы и объявил о проведении дистанционного обучения для студентов.

"Согласно закону, университеты автономны и имеют право определять форму обучения. Там (в КНУ им. Шевченко — ред.) предупредили студентов. Они предоставили информацию, что это не повлияет на качество учебного процесса, за счет того, что будет продлено обучение летом. Вузы так делали и в прошлом году, теперь дистанционное обучение ввели из-за того, что у них не хватает средств на отопление, поскольку повысились тарифы", — передает пресс-служба МОН Украины.

Ранее университет им. Шевченко уточнил, что "на период с 24.01.2018 г. по 28.02.2018 г. факультеты и институты планируют проведение учебных и производственных практик за пределами университета, написание курсовых и дипломных работ, а также выполнение заданий самостоятельной работы".

Ранее ряд вузов в Одессе закрыли из-за нехватки денег на отопление. На вынужденные каникулы ушли студенты и преподаватели Одесского национального университета им. Мечникова, Юракадемии и Академии пищевых технологий.