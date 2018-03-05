"Нафтогаз": "Газпром" должен $2,5 млн процентов за невыполнение арбитража

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КИЕВ, 5 мар — РИА Новости. "Газпром" за пять дней марта должен 2,5 миллиона долларов процентов "Нафтогазу" за невыполнение решения Стокгольмского арбитража, заявил в понедельник на пресс-конференции коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Стокгольмский арбитраж 28 февраля вынес решение по спору "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российская компания должна выплатить меньше — 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" заявил о несогласии с последним решением и о намерении расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа. "Газпром" в понедельник направил "Нафтогазу Украины" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

"Первый вопрос, который у нас сейчас есть к "Газпрому", это когда они выполнят решение арбитража в пользу "Нафтогаза", которое обязывает "Газпром" выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов, то есть 2,5 миллиона долларов – это проценты, которые за пять дней они нам должны, так как не уплатили эту сумму", — сказал Витренко на пресс-конференции, которую транслировали украинские телеканалы.

Он добавил, что "Нафтогаз" уже уведомил "Газпром" о том, что в марте они должны компенсировать Киеву ущерб за невыполнение положения контракта на поставку газа, которые были изменены после предыдущего решения Стокгольмского арбитража.

Кроме того, по его словам, украинская компания в понедельник обратится к российской для выяснения вопроса, будет ли "Газпром" в апреле выполнять обязательства по контрактам на транзит и поставку газа.

"Для того чтобы мы ("Нафтогаз" — ред.) определили в апреле: будем ли мы получать газ от "Газпрома" или будем его получать опять с европейского направления и требовать соответствующую компенсацию в случае, если газ с европейского направления будет более дорогой, чем газ от "Газпрома" по контрактам после внесения изменений Стокгольмским арбитражем", — отметил Витренко.