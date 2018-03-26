Le Monde: Порошенко не оправдал надежд украинцев

Владимир Матвеев, обозреватель

Антикоррупционная борьба в Украине "буксует", и это вызывает раздражение у западных партнеров украинского президента Порошенко и его избирателей, пишет Le Monde.

В публикации отмечается, что в начале весны люди из президентской администрации "не так боятся отдельных митингов, разворачивающихся в нескольких сотнях метров от них на площади Независимости, где четыре года назад началась революция Майдана". Борьба стала "скрытной": "она приводит к столкновению между Петром Порошенко, президентом, приведенным к власти этой революцией, и его западными партнерами", пишет 21 марта спецкорреспондент французской Le Monde в Киеве Бенуа Виткин.

Речь идет об учреждении нового социального института — специального Антикоррупционного суда. Параметры проблемы просты: "Украина добилась успехов в преследовании продажных чиновников и депутатов, в частности, благодаря работе Национального антикоррупционного бюро (НАБУ)". Однако расследования этого учреждения с широкими следственными полномочиями, созданного в 2015 году, "в конце концов, увязают в судах", отмечает автор в Le Monde.

"Среди более 120 дел, расследуемых детективами НАБУ и направленных в судебные инстанции прокурорами САП, лишь треть рассматривается служителями Фемиды по сути", говорится на сайте НАБУ.

Виткин напоминает, что "сначала Петр Порошенко решительно противился идее создания Антикоррупционного суда". Он приводит пример, когда в сентябре 2017 года перед иностранцами, собравшимися на проходившей в Киеве конференции "Ялтинская европейская стратегия", Порошенко обратился к аудитории: "В какой стране есть подобный суд? Они существуют лишь в Уганде, Кении или Малайзии".

То есть, подчеркивает Виткин, "делая упор на суверенитет, украинский президент дал понять, что не позволит диктовать ему, как себя вести. Если не считать того, что страны Запада на этом аукционе дали большую цену и согласно теперь уже хорошо обкатанному методу заморозили выплату нового транша финансовой помощи, которую ожидает Киев".

С тех пор президент Украины "стремится выиграть время и предлагает альтернативный проект, ограничивающий полномочия и, главное, независимость будущего суда. В свое время учреждение НАБУ вызвало такой же армрестлинг, пока Киев не капитулировал", подчеркивает Виткин.

Однако, "навязчивая идея контроля" простирается намного дальше. Начиная с 2016 года, активисты по борьбе с коррупцией или соперники президента, такие как экс-грузинский президент Михаил Саакашвили, "становятся мишенями для СМИ или послушных прокуроров". Как пишет автор, НАБУ "тоже стало объектом для неоднократных нападок в украинском парламенте, стремящемся снизить его полномочия и независимость".

"Украинская политическая элита последние два года изобретает различные уловки с целью ослабления НАБУ и снижения его эффективности. Нереформированная судебная система Украины также тормозит расследования этого органа", пишет ранее Джош Коэн в американском Atlantic Council.

Подобные "ухищрения являются выражением животного страха власти, — поясняет Дарья Каленюк из Центра противодействия коррупции. — При действительно независимом учреждении под угрозой окажутся все, попасться может любой. Этого президент не в силах вынести: его легитимность перед партнерами и политическими союзниками зависит от его способности их защитить", пишет Le Monde.

В этом контексте Флориан Хассель в издании Süddeutsche Zeitung отмечает, что "политические перспективы Петра Порошенко нельзя назвать радужными: за год до президентских выборов на Украине, запланированных на март 2019 года, действующий президент из-за многочисленных скандалов может рассчитывать на поддержку не более 10% избирателей. Среди тех, кто в полный голос активно критикует его правительство, особенно выделяются экс- губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и депутат Верховного Совета Украины Надежда Савченко. Саакашвили несколько недель назад был обвинен в госизмене и теперь находится в Польше".

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Шевченковский районный суд Киева 23 марта избрал меру пресечения для украинского парламентария Надежды Савченко. Судья вынес решение взять парламентария под стражу на 59 суток без возможности внесения залога.

Автор публикации во французском издании делает исторический экскурс, напоминая, что "в 2014 году приход Петра Порошенко к власти вызвал сильный энтузиазм как на Западе, так и у украинского народа".

В публикации отмечается, что первые шаги "были обнадеживающими, отмеченными вводом важных реформ". Среди них Виткин называет "финансовую стабилизацию" путем закрытия десятков банков; реформу армии и части полиции; частичные реформы в энергетических секторах, здравоохранении и образовании; "амбициозную децентрализацию".

Однако, в самом чувствительном вопросе, касающемся коррупции, "итог более чем скромный", утверждает французский автор. "Заветная стабильность не имеет никакого смысла, если не будут проведены глубинные изменения, — считает Каленюк. — Все запущенные реформы остаются иллюзорными и уязвимыми в этой коррумпированной системе".

Густав Грессель, исследователь Европейской программы аналитического центра European Council on Foreign Relations, который специализируется в вопросах безопасности и обороны, видит в Украине "признаки свертывания" президентом Порошенко "прогресса в области верховенства права и разделения государственной власти, которого удалось достичь после Революции Достоинства", сообщал ранее Голос Америки.

В этом контексте в Госдепе США подчеркнули, что в современных условиях безопасности борьба с коррупцией является сложной проблемой. Как передает Голос Америки, в Украине вопрос борьбы с коррупцией действительно является "большой проблемой", заявил врио госсекретаря США Джон Салливан в выступлении, посвященном гуманитарной помощи США.

Теряют терпение не только на Западе. За год до президентских выборов рейтинг популярности Петра Порошенко "упал до уровня в 15%". "Эта нелюбовь во многом вызвана снижением уровня жизни украинцев, а также провалами в борьбе против коррупции — главном требовании Майдана", пишет Виткин.

Отмечается, что "неужели, по меткому выражению журналиста Леонида Бершидского, Запад "поддержал не тех людей"? "Уже с самого начала возникло недопонимание, — ответил один европейский дипломат. — Порошенко пообещал устроить "деолигархизацию" и реформу непрозрачной системы, на основе которой были сооружены украинские элиты, но ведь он сам является олигархом и представителем этой системы", пишет Le Monde.

"Идея состоит необязательно в обогащении, во всяком случае, не всегда, - говорит журналистка Кристина Бердинских в материале французского издания. - Президент не приемлет понятия независимых социальных институтов, в которых он видит потенциальную угрозу. Кто-то должен обладать правом контроля, и если это не он, то такие институты могут стать его соперниками".

"Представители этой системы мыслят лишь категориями контроля или сделок, договоренностей", полагает Орисия Люцевич из аналитического центра Chatham House в Лондоне.