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    Видишенко: ЕС уже откровенно презирает Украину

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    Европа открывает для украинцев свои границы (731)

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    Конфедерацией Евросоюз так и не стал, соответственно, тенденция к фрагментации объединения будет усиливаться: фактически, Европа двигается к Европе наций, Европе сильно децентрализированной, уверен политолог Андрей Видишенко.
    Андрей Видишенко
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    Начавшийся год грозит Евросоюзу большими трудностями. Никуда не исчезли проблема нелегальных мигрантов, демографические вызовы, угрозы терактов. При этом в 2018 году будут запущены переговоры о "переходном периоде" в сотрудничестве ЕС и Великобритании после Brexit.

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    Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что 2018-й год станет "решающим в битве за Европу". По его словам, граждане ЕС должны высказать свое мнение по поводу будущего Европы на голосованиях в странах Евросоюза.

    А канцлер Австрии Себастьян Курц хочет сократить финансирование для восточноевропейских членов ЕС и более эффективно управлять средствами европейских налогоплательщиков.

    Запад сжимается

    В первую очередь стоит говорить о том, что политическая неопределенность остается доминировать в европейской политической повестке. Кризис «меркелизма» формирует серьезнейший вызов германскому лидерству в Евросоюзе. Фактически, речь может идти о демеркелизации европейского политического процесса, рассказал на круглом столе в РИА Новости Украина  политолог-международник, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко.

    "Мы имеем серьезнейшие разногласия между центром и периферией, разногласия между двумя макрорегионами, по линии Север Европы — Юг Европы. Параллельно с этим мы имеем противоречия между старой Европой, романо-германским центром, состоящим из франко-германским союзом, который держит в повиновении европейское объединение, и националистически-ориентированным восточным блоком. Лидером этого движения в нынешним условиях являются Варшава и Будапешт, туда же пытается встроиться Себастьян Курц", — отметил эксперт.

    Параллельно с этим стоит говорить о рассредоточенности пан-европейской элиты, фактически, деформация уже наблюдается, уверен Видишенко, и вследствие этой политической неопределенности в странах Евросоюза наблюдается политико-идеологический кризис.

    "Коллективный Запад, конечно, остается основой миропорядка, но он сжимается в размерах. И даже в европейских элитах наблюдается постепенный отход от западоцентричности, мировоззренческий кризис и в вопросах самопозиционирования европейских элит. Это касается активизации сотрудничества первых лиц с Китаем", — заявил политолог.

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    Две проблемы — беженцы и Украина

    Кроме этого, присутствует тенденция к суверенизации национальных государств, прагматизации политического процесса, подчеркивает эксперт. При этом глобальный кризис идеологии, очевидно, связан с запросом на новые лица в европейской политике — и на все это накладывается уже вызревшая смена технологического уклада.

    Все это, разъясняет Видишенко, способствует дезорганизации Евросоюза, а сила и влияние брюссельских бюрократов уменьшаются.

    "Сам кризис усилился из-за двух факторов: беженцев на южных рубежах, в частности на балканском и итальянском маршрутах, и Украины…. Силу набирают евроскептики, которые уже в ряде стран стали системными партиями. Это касается Венгрии, Австрии, Голландии, Чехии и Польши. В ряде стран тлеет фактор сепаратизма…. Стоит говорить так же об активизации корсиканских сепаратистов по отношению к Парижу", — выразил свое мнение политолог.

    Бремя лидерства Германии и Франции

    Отдельно эксперт прокомментировал происходящие политические процессы в Германии. Несмотря на то, что сформировалась правящая коалиция в демократической республике Германия, "Альтернативная партия для Германии" становится теперь окончательно основой для мощной оппозиции в Бундестаге, уверен Видишенко, что не способствует стабилизации ФРГ.

    "Параллельно с этим в соседней Австрии нынешняя коалиция национал-консерваторов и социал-консерваторов продолжает продвигать в жизнь собственные инициативы относительно сокращения выделения еврофондов на Востоке и сокращения поддержки беженцев… Собственно, борьба с нелегальной миграцией под знаменами наследников австро-венгерской империи", —рассказал Видишенко.

    В целом же, заявил он, Конфедерацией Евросоюз так и не стал, соответственно, тенденция к фрагментации объединения будет усиливаться: "фактически, Европа двигается к Европе наций, Европе сильно децентрализированной".

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    Германия и Франция при этом будут вынуждены оставаться лидерами ЕС, особенно после выхода из объединения Великобритании.

    "Если Париж и Берлин вместе не займутся решениями проблем Евросоюза, в том числе вопросами обороны и беженцев, это добавит сложностей в функционировании объединения", — сообщил Видишенко.

    Вывод политолога: Евросоюз устал от Украины, выражает уже открытое презрение. Это видно даже по информационным сюжетам Euronews.

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