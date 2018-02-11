Видишенко: ЕС уже откровенно презирает Украину

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Начавшийся год грозит Евросоюзу большими трудностями. Никуда не исчезли проблема нелегальных мигрантов, демографические вызовы, угрозы терактов. При этом в 2018 году будут запущены переговоры о "переходном периоде" в сотрудничестве ЕС и Великобритании после Brexit.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что 2018-й год станет "решающим в битве за Европу". По его словам, граждане ЕС должны высказать свое мнение по поводу будущего Европы на голосованиях в странах Евросоюза.

А канцлер Австрии Себастьян Курц хочет сократить финансирование для восточноевропейских членов ЕС и более эффективно управлять средствами европейских налогоплательщиков.

Запад сжимается

В первую очередь стоит говорить о том, что политическая неопределенность остается доминировать в европейской политической повестке. Кризис «меркелизма» формирует серьезнейший вызов германскому лидерству в Евросоюзе. Фактически, речь может идти о демеркелизации европейского политического процесса, рассказал на круглом столе в РИА Новости Украина политолог-международник, эксперт Киевского центра политических исследований и конфликтологии Андрей Видишенко.

"Мы имеем серьезнейшие разногласия между центром и периферией, разногласия между двумя макрорегионами, по линии Север Европы — Юг Европы. Параллельно с этим мы имеем противоречия между старой Европой, романо-германским центром, состоящим из франко-германским союзом, который держит в повиновении европейское объединение, и националистически-ориентированным восточным блоком. Лидером этого движения в нынешним условиях являются Варшава и Будапешт, туда же пытается встроиться Себастьян Курц", — отметил эксперт.

Параллельно с этим стоит говорить о рассредоточенности пан-европейской элиты, фактически, деформация уже наблюдается, уверен Видишенко, и вследствие этой политической неопределенности в странах Евросоюза наблюдается политико-идеологический кризис.

"Коллективный Запад, конечно, остается основой миропорядка, но он сжимается в размерах. И даже в европейских элитах наблюдается постепенный отход от западоцентричности, мировоззренческий кризис и в вопросах самопозиционирования европейских элит. Это касается активизации сотрудничества первых лиц с Китаем", — заявил политолог.

Две проблемы — беженцы и Украина

Кроме этого, присутствует тенденция к суверенизации национальных государств, прагматизации политического процесса, подчеркивает эксперт. При этом глобальный кризис идеологии, очевидно, связан с запросом на новые лица в европейской политике — и на все это накладывается уже вызревшая смена технологического уклада.

Все это, разъясняет Видишенко, способствует дезорганизации Евросоюза, а сила и влияние брюссельских бюрократов уменьшаются.

"Сам кризис усилился из-за двух факторов: беженцев на южных рубежах, в частности на балканском и итальянском маршрутах, и Украины…. Силу набирают евроскептики, которые уже в ряде стран стали системными партиями. Это касается Венгрии, Австрии, Голландии, Чехии и Польши. В ряде стран тлеет фактор сепаратизма…. Стоит говорить так же об активизации корсиканских сепаратистов по отношению к Парижу", — выразил свое мнение политолог.

Бремя лидерства Германии и Франции

Отдельно эксперт прокомментировал происходящие политические процессы в Германии. Несмотря на то, что сформировалась правящая коалиция в демократической республике Германия, "Альтернативная партия для Германии" становится теперь окончательно основой для мощной оппозиции в Бундестаге, уверен Видишенко, что не способствует стабилизации ФРГ.

"Параллельно с этим в соседней Австрии нынешняя коалиция национал-консерваторов и социал-консерваторов продолжает продвигать в жизнь собственные инициативы относительно сокращения выделения еврофондов на Востоке и сокращения поддержки беженцев… Собственно, борьба с нелегальной миграцией под знаменами наследников австро-венгерской империи", —рассказал Видишенко.

В целом же, заявил он, Конфедерацией Евросоюз так и не стал, соответственно, тенденция к фрагментации объединения будет усиливаться: "фактически, Европа двигается к Европе наций, Европе сильно децентрализированной".

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Германия и Франция при этом будут вынуждены оставаться лидерами ЕС, особенно после выхода из объединения Великобритании.

"Если Париж и Берлин вместе не займутся решениями проблем Евросоюза, в том числе вопросами обороны и беженцев, это добавит сложностей в функционировании объединения", — сообщил Видишенко.

Вывод политолога: Евросоюз устал от Украины, выражает уже открытое презрение. Это видно даже по информационным сюжетам Euronews.