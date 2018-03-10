Главред кировоградской газеты "Украина Центр" Ефим Мармер сказал, что произошедшее в Раде с переименованием Кировограда — позор. А замдиректора Ассоциации городов Украины Александр Слобожан считает, что Рада не вышла за пределы своих полномочий.
Марина Ставнийчук считает, что принимая решение о переименовании Кировограда, Рада действовала в пределах своих конституционных полномочий. Вместе с тем эксперт уверена, что парламент должен был принять во внимание мнение жителей города.
По словам парламентского корреспондента Снежанны Гришиной, самой обсуждаемой темой сегодня в парламенте является переименование Кировограда в Кропивницкий, единственным противником чего оказалась фракция "Оппозиционного блока".
Нет в Украине больше города Кировоград. В четверг, 14 июля, Верховная Рада переименовала город в Кропивницкий, завершив тем самым переименование населенных пунктов в рамках декоммунизации. Как отреагировали на переименование украинцы в соцсетях?
Осталось немного. Вот только появится на карте город Кропивницкий – и станет все на свои места. Тогда можно будет в полном соответствии с рекомендациями Украинского института национальной памяти провозгласить, что государство Украина состоялось.
Сообщается, что участники митинга поддерживают переименование Кировограда в Кропивницкий. Они держат плакаты с надписями "Украинские городу - украинское название", "Кропивницкий объединяет", "Елисаветград нет".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".