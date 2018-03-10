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    Кировоград

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 69
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    Под Кировоградом загорелся поезд с пассажирами
    Под Кировоградом загорелся поезд с пассажирами
    20:13 11.06.2017
    729
    Как сообщает управление Госслужбы по ЧС в Кировоградской области, в результате пожара двигателя возникло задымление моторного отсека. Поезд был остановлен, пассажиров вывели из вагона.
    Митинг против переименования Кировограда. Архивное фото
    Депутаты отказались переименовать Кировоградский горсовет в Кропивницкий
    01:18 09.12.2016
    462На металлолом. Украина против советских памятников.
    Как сообщается, при рассмотрении вопроса ряд депутатов апеллировали к судебному процессу, на котором будет обжаловано постановление Верховной Рады о переименовании Кировограда.
    В Кировограде проходят митинги в связи с переименованием города
    В Кировограде проходят митинги за и против переименования в Кропивницкий
    11:45 15.07.2016
    2784На металлолом. Украина против советских памятников.
    На центральной площади Кировограда собралось порядка 400 человек, большая часть из которых выступает против переименования города в Кропивницкий.
    Въезд в Кировоград
    Переименование Кировограда – опрос экспертов
    08:15 15.07.2016
    2435На металлолом. Украина против советских памятников.
    Главред кировоградской газеты "Украина Центр" Ефим Мармер сказал, что произошедшее в Раде с переименованием Кировограда — позор. А замдиректора Ассоциации городов Украины Александр Слобожан считает, что Рада не вышла за пределы своих полномочий.
    Андрей Райкович. Архивное фото
    Переименование Кировограда надо вынести на референдум - мэр
    03:08 15.07.2016
    716На металлолом. Украина против советских памятников.
    Андрей Райкович считает, что законный путь - это предоставить людям возможность самим принимать решение о переименовании города. По его мнению, название города должно быть связано с его традициями.
    Марина Ставнийчук
    Ставнийчук: переименование Кировограда показало оторванность власти от людей
    22:02 14.07.2016
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    Марина Ставнийчук считает, что принимая решение о переименовании Кировограда, Рада действовала в пределах своих конституционных полномочий. Вместе с тем эксперт уверена, что парламент должен был принять во внимание мнение жителей города.
    Митинг под Радой за переименование Кировограда
    "Оппоблок" оспорит переименование Кировограда в суде – спецкор
    19:16 14.07.2016
    349На металлолом. Украина против советских памятников.
    По словам парламентского корреспондента Снежанны Гришиной, самой обсуждаемой темой сегодня в парламенте является переименование Кировограда в Кропивницкий, единственным противником чего оказалась фракция "Оппозиционного блока".
    Въезд в Кировоград
    Прощай, Кировоград! Соцсети о переименовании города на Кропивницкий
    14:28 14.07.2016
    13169На металлолом. Украина против советских памятников.
    Нет в Украине больше города Кировоград. В четверг, 14 июля, Верховная Рада переименовала город в Кропивницкий, завершив тем самым переименование населенных пунктов в рамках декоммунизации. Как отреагировали на переименование украинцы в соцсетях?
    Как Рада Кривой Рог переименовывала
    Как Рада Кировоград в Кропивницкий переименовывала 
    13:54 14.07.2016
    875На металлолом. Украина против советских памятников.
    Верховная Рада Украины в четверг переименовала город Кировоград в Кропивницкий, завершив переименование населенных пунктов в рамках декоммунизации, заявил спикер Рады Андрей Парубий.
    Андрей Парубий
    Парубий подписал постановление о переименовании Кировограда
    12:51 14.07.2016
    250На металлолом. Украина против советских памятников.
    Верховная Рада в четверг переименовала город Кировоград в Кропивницкий, завершив переименование населенных пунктов в рамках декоммунизации. Председатель Верховной Рады подписала данное постановление.
    Митинг за и против переименования Кировограда. Архивное фото
    Депутаты Кировограда отказались переименовывать город в Кропивницкий
    00:31 11.06.2016
    654На металлолом. Украина против советских памятников.
    Во время заседания сессии Кировоградского горсовета в пятницу депутаты рассмотрели обращение депутата Константина Яринича относительно переименования города. "Против" проголосовали 23 депутата.
    Въезд в Кировоград
    Шампанское в студию! Декоммунизация имени Вятровича финиширует
    12:24 03.06.2016
    1993На металлолом. Украина против советских памятников.
    Осталось немного. Вот только появится на карте город Кропивницкий – и станет все на свои места. Тогда можно будет в полном соответствии с рекомендациями Украинского института национальной памяти провозгласить, что государство Украина состоялось.
    Надежда Савченко высказалась о переименовании Кировограда
    Савченко высказалась о переименовании Кировограда 
    09:20 03.06.2016
    4631На металлолом. Украина против советских памятников.
    Народный депутат фракции "Батькивщина" Надежда Савченко высказалась в поддержку переименования города Кировограда в Кропивницкий в рамках проводимой политики декоммунизации.
    Изолятор. Архивное фото
    Заключенные устроили бунт в Кировоградской колонии
    08:47 03.06.2016
    4641Бунт в кировоградской колонии и пытки в СБУ
    По информации Сергея Старенького, сотрудники колонии уже третий день не заходят на ее территорию, так как боятся за свою жизнь. По его данным, ситуация уже вышла из-под контроля.
    Митинг под Радой за переименование Кировограда
    Под Радой проходит митинг сторонников переименования Кировограда
    09:43 02.06.2016
    589На металлолом. Украина против советских памятников.
    Сообщается, что участники митинга поддерживают переименование Кировограда в Кропивницкий. Они держат плакаты с надписями "Украинские городу - украинское название", "Кропивницкий объединяет", "Елисаветград нет".
    Пустой зал Верховной Рады
    Раде осталось переименовать Кировоград и несколько сел по декоммунизации
    06:58 20.05.2016
    1120На металлолом. Украина против советских памятников.
    Начальник отдела анализа региональных особенностей Украинского института национальной памяти Богдан Короленко уточнил, что также осталось переименовать и два района: Кировоградский и Коминтерновский.
    Смерч в Кировограде
    В сети появились кадры мощного смерча под Кировоградом 
    22:38 16.05.2016
    728Природные катаклизмы по всему миру.
    Украинский гидрометцентр опубликовал кадры мощного смерча, который накануне пронесся под Кировоградом. По данным интернет-пользователей, эпицентр смерча пришелся на поселок Новый.
    Появилось видео смерча под Кировоградом
    Появилось видео мощного смерча под Кировоградом 
    11:20 16.05.2016
    1002Природные катаклизмы по всему миру.
    В воскресенье в Кировоградской области пронесся смерч. Фотографии стихии появились в социальных сетях. Обнародованы и кадры смерча, о котором также сообщили в Гидрометцентре.
    В Кировограде заработала патрульная полиция
    Копы в Кировограде: сразу с "осадком"
    18:37 04.05.2016
    1310
    Очевидно, ввиду оккупации центральной площади областного центра очагом вялотекущего протеста, присягу новые кировоградские патрульные принимали на Театральной.
    В Кировограде заработала патрульная полиция
    В Кировограде заработала патрульная полиция 
    20:26 28.04.2016
    147Патрульная полиция в Украине.
    Новая патрульная полиция начала работу сегодня, 28 апреля, в Кировограде. Присягу на Театральной площади города приняли 238 патрульных, которые будут нести службу на 24 автомобилях.
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