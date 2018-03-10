Палаточный городок под Радой – это был полный апофеоз незаконности, соответственно, должны быть уголовные дела и реальные сроки, но, к сожалению, у так называемых протестующих есть индульгенция, заявил политический аналитик.
Около 300 американцев в субботу приняли участие в акции протеста перед штаб-квартирой Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) с требованием усилить контроль за оборотом оружия после трагедии в школе Флориды.
В городке протестующих под Верховной Радой произошли столкновения с полицией. Протестующие под Радой подожгли шины, в свою очередь сотрудники полиции пытались потушить огонь. В результате происшествий произошла драка.
Гостей третьей церемонии награждения M1 Music Awards от телеканала М1 во Дворце Спорта встречали активисты молодежного крыла добровольческого движения ОУН. В движении объяснили, что среди 18 артистов четверо регулярно посещают с выступлениями Россию.
По словам первого зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франца Клинцевича, все, что сегодня происходит в Киеве, никакого отношения к интересам народа не имеет, "идет элементарная борьба за власть".
По словам народного депутата Олега Барны, так действует "толпа шакалов, которые кидаются на одного, потому что один на один они убегают, или собаки действуют по команде "фас", и побежали отрабатывать деньги".
По словам бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, судьбу депутатов, если они что-то совершили, должен решить антикоррупционный суд, а до того всем необходимо сдерживать эмоции и не поддаваться на провокации.
Наше общество "сглотнуло" и повышение цены на газ в 10 раз, и увеличение в разы стоимости электрики и отопления, и грабительские цены на продукты питания, из-за чего напрашивается вопрос: мы рабы или нет, спрашивает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
По мнению глав венгерских организаций, принятый Радой закон "Об образовании" противоречит международным обязательствам и Конституции Украины, а также лишает представителей национальных меньшинств возможностей учиться на родном языке.
По словам протестующих, "титушки" дежурят рядом с парковкой, поэтому местные жители опасаются, что ночью будут пытаться поставить бетонное ограждение. Местные жители намерены также дежурить у парковки всю ночь, чтобы защитить ее от "титушек".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Палаточный городок под Радой – это был полный апофеоз незаконности, соответственно, должны быть уголовные дела и реальные сроки, но, к сожалению, у так называемых протестующих есть индульгенция, заявил политический аналитик.
Около 300 американцев в субботу приняли участие в акции протеста перед штаб-квартирой Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) с требованием усилить контроль за оборотом оружия после трагедии в школе Флориды.
Около 300 американцев в субботу приняли участие в акции протеста перед штаб-квартирой Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) с требованием усилить контроль за оборотом оружия после трагедии в школе Флориды.
В городке протестующих под Верховной Радой произошли столкновения с полицией. Протестующие под Радой подожгли шины, в свою очередь сотрудники полиции пытались потушить огонь. В результате происшествий произошла драка.
По словам протестующих, "титушки" дежурят рядом с парковкой, поэтому местные жители опасаются, что ночью будут пытаться поставить бетонное ограждение. Местные жители намерены также дежурить у парковки всю ночь, чтобы защитить ее от "титушек".
В субботу Печерский районный суд Киева отпустил главу киевской организации гражданского корпуса "Азов" Сергея Филимонова, подозреваемого в хулиганстве и нанесении телесных повреждений сотруднику полиции, на поруки депутатов Верховной Рады.
В Рио стартует Олимпиада-2016. Церемония открытия Олимпийских игр 2016 года состоится на стадионе "Маракана" в Рио-де-Жанейро 5 августа в 19:55 по местному времени (6 августа в 01:55 по Киеву) и продлится около трех часов.
После провала голосования в парламенте по вопросу о кандидатурах пяти министров сторонники шиитского лидера Муктады ас-Садра ворвались в здание парламента Ирака, в результате чего пострадали несколько депутатов.
Несколько тысяч протестующих перекрыли движение по улице Грушевского и направились к зданиям Кабмина и Верховной Рады. Они несут плакаты с лозунгами – "Премьера-коррупционера – в отставку!", "Банду Яценюка – долой!".
Движение транспорта было заблокировано на 23 километре автодороги Львов-Рава Русская в селе Смереков Львовской области. Глава "Независимого профсоюза горняков Украины" Михаил Волынец сообщил, что горняки требуют погашения долгов по зарплате.
В пятницу, 5 ноября, по всему миру прошли демонстрации активистов, вдохновленных движением Anonymous, выступающим за свободу слова. Оно борется против власти глобальных корпораций и коррумпированных политиков.
В Непале проходят протесты против отсутствия правительственной помощи жертвам землетрясения в Катманду. В ходе протестов произошла потасовка жертв землетрясения с непальскими полицейскими, когда первые пытались блокировать дорожное движение.
Около 300 американцев в субботу приняли участие в акции протеста перед штаб-квартирой Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) с требованием усилить контроль за оборотом оружия после трагедии в школе Флориды.
В городке протестующих под Верховной Радой произошли столкновения с полицией. Протестующие под Радой подожгли шины, в свою очередь сотрудники полиции пытались потушить огонь. В результате происшествий произошла драка.
Несколько десятков человек, возмущенные длительным отсутствием газа в их домах, вышли на акцию протеста и перекрыли железнодорожный переезд. Через несколько минут после перекрытия по обе стороны железной дороги на Балашовке образовался большой затор.
В субботу, 27 августа, несколько десятков человек устроила акцию протеста у здания посольства Украины в Москве. Cначала они скандировали лозунги, а позднее подожгли файеры, и начали бросать в посольство яйца и помидоры.
Участники марша ОУН и "Правого сектора" повалили в воскресенье вечером забор на территории застройки в пос. Водогон под Киевом. Командир батальона Николай Коханивский сообщил, что на этом акция протеста завершилась.
Акция, прошедшая в пятницу вечером под зданием представительства Россотрудничества в Украине, направлена на запугивание, заявил руководитель представительства Константин Воробьев в комментарии РИА Новости Украина.
Представители Ассоциации международных перевозчиков Украины во вторник провели митинг возле здания Министерства инфраструктуры Украины с требованием возобновить регулярные транзитные перевозки по территории РФ.
Во время демонтажа палаток митингующих на Майдане Незалежности в Киеве произошла стычка митингующих с неизвестными людьми. Представитель РПС прокомментировал события, которые произошли в понедельник утром в центре Киева.
В центре Киева, перед Киевской городской государственной администрацией велосипедисты устроили акцию протеста. Им не нравится, что без тендеров отдали на реконструкцию велотрек фирме известного застройщика по фамилии Непоп.
В Ясиноватой (Донецкая область), которая находится под контролем самопровозглашенной ДНР, во вторник прошла акция протеста против Павла Губарева, которого назначили руководителем местной администрации.
Большинство участников акции протеста, вспыхнувшей во вторник вечером в американском Чикаго после распространения видеозаписи, на которой запечатлен факт убийства полицейским афроамериканца, разошлись по домам, по меньшей мере один участник демонстрации был задержан.
Около 300 американцев в субботу приняли участие в акции протеста перед штаб-квартирой Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) с требованием усилить контроль за оборотом оружия после трагедии в школе Флориды.