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    протестующие

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 86
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    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Чорновил о сносе палаточного городка: разогнали бандитов
    16:27 05.03.2018
    2260Зачистка палаточного городка под Радой
    Палаточный городок под Радой – это был полный апофеоз незаконности, соответственно, должны быть уголовные дела и реальные сроки, но, к сожалению, у так называемых протестующих есть индульгенция, заявил политический аналитик.
    Штурм палаточного городка под Радой
    "Батькивщина" и еще 6 партий назвали преступлением "зачистку" Михомайдана
    22:52 03.03.2018
    1896Зачистка палаточного городка под Радой
    Согласно заявлению 7 партий, "ветеранов, которые в 2014-2015 годах проливали кровь на Востоке страны, жестоко избили и поставили на колени, десятки человек были задержаны".
    Патрульная полиция Киева восстановила проезд по ул. Грушевского
    Полиция восстановила проезд возле Верховной Рады
    21:07 03.03.2018
    340Зачистка палаточного городка под Радой
    По информации представитель МВД Артема Шевченко, патрульная полиция в Киеве открыла дорожное движение на всей улице Грушевского, участок которой под ВР был заблокирован с 17 октября прошлого года.
    Пострадавшие во время штурма палаточного городка под Радой
    Полиция Киева отчиталась о спецоперации "прикрути" у Верховной Рады
    17:33 03.03.2018
    254Зачистка палаточного городка под Радой
    По информации начальника полиции Киева Андрея Крищенко, в настоящее время в управлениях полиции находится восемь человек, остальных опросили и отпустили.
    Протест под Арсеналом едва не перерос в драку
    Во время пресс-конференции Порошенко активисты потолкались с Нацгвардией
    17:29 28.02.2018
    453
    Правоохранители перекрыли один из плакатов и вызвали этим недовольство протестующих. Активисты прорвали цепь Нацгвардии и подтянулись к входу в Арсенал. Однако до драки дело не дошло.
    Сотни американцев вышли на протесты с призывом усилить контроль за оружием. Видео
    В США требуют усилить контроль за оружием 
    05:47 18.02.2018
    89Бойня во Флориде. Бывший ученик устроил стрельбу в школе
    Около 300 американцев в субботу приняли участие в акции протеста перед штаб-квартирой Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) с требованием усилить контроль за оборотом оружия после трагедии в школе Флориды.
    Драка под Радой протестующих и полиции. Видео
    Под Радой подрались протестующие с полицией 
    11:35 16.01.2018
    4173Зачистка палаточного городка под Радой
    В городке протестующих под Верховной Радой произошли столкновения с полицией. Протестующие под Радой подожгли шины, в свою очередь сотрудники полиции пытались потушить огонь. В результате происшествий произошла драка.
    Гостей церемонии награждения музканала встречали лозунгами
    В Киеве националисты устроили акцию "Нет" гастролям на крови"
    23:58 09.12.2017
    482Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты
    Гостей третьей церемонии награждения M1 Music Awards от телеканала М1 во Дворце Спорта встречали активисты молодежного крыла добровольческого движения ОУН. В движении объяснили, что среди 18 артистов четверо регулярно посещают с выступлениями Россию.
    Столкновения под Верховной Радой
    В России отреагировали на новый Майдан в Украине
    22:54 17.10.2017
    7783Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам первого зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франца Клинцевича, все, что сегодня происходит в Киеве, никакого отношения к интересам народа не имеет, "идет элементарная борьба за власть".
    Митингующие у Рады
    Несколько сотен протестующих ночуют у здания Верховной Рады
    22:44 17.10.2017
    614Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Часть протестующих разошлась по палаткам на ночлег, некоторые остались на улице нести караул. Здание Верховной Рады охраняют полицейские и бойцы национальной гвардии, они держат его в оцеплении.
    Нападения на нардепа Олега Барну
    Толпа шакалов. Нардеп Барна прокомментировал нападение протестующих у Рады
    21:07 17.10.2017
    1774Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам народного депутата Олега Барны, так действует "толпа шакалов, которые кидаются на одного, потому что один на один они убегают, или собаки действуют по команде "фас", и побежали отрабатывать деньги".
    Правоохранители у здания Верховной Рады
    Найем сообщил, что будет дальше после протестов у Рады
    20:51 17.10.2017
    5108Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам депутата Верховной Рады от фракции "Блока Петра Порошенко" Мустафы Найема, оргкомитет акции и палаточный лагерь останутся стоять под парламентом, следующий сбор людей объявлен на четверг.
    Саакашвили на митинге около Верховной Рады
    Саакашвили призвал митингующих у Рады не использовать силу
    20:35 17.10.2017
    564Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    По словам бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, судьбу депутатов, если они что-то совершили, должен решить антикоррупционный суд, а до того всем необходимо сдерживать эмоции и не поддаваться на провокации.
    Митингующие начали устанавливать палатки у здания Верховной Рады
    Более 100 палаток установили активисты возле Рады
    18:44 17.10.2017
    1612Жесткая депортация Саакашвили: что дальше?
    Несколько десятков протестующих в камуфляжной форме и с металлическими щитами, которые они ранее отобрали у полицейских, выставили оцепление на улице Грушевского.
    Акция протеста владельцев автомобилей с еврорегистрацией в Киеве
    Корнейчук: почему украинцы - не европейцы
    10:31 14.09.2017
    1423Горячая осень 2017: новый политсезон
    Наше общество "сглотнуло" и повышение цены на газ в 10 раз, и увеличение в разы стоимости электрики и отопления, и грабительские цены на продукты питания, из-за чего напрашивается вопрос: мы рабы или нет, спрашивает политаналитик Дмитрий Корнейчук.
    Закарпатье
    Венгры Закарпатья протестуют против закона "Об образовании"
    18:51 06.09.2017
    1069Закон об образовании: как поссориться с соседом?
    По мнению глав венгерских организаций, принятый Радой закон "Об образовании" противоречит международным обязательствам и Конституции Украины, а также лишает представителей национальных меньшинств возможностей учиться на родном языке.
    Прощание с трагически погибшей Ириной Бережной
    Фотоитоги 10 августа: похороны Ирины Бережной, бои против АЗС в Киеве и угрозы КНДР 
    18:34 10.08.2017
    2400
    В центре Киева в четверг, 10 августа, состоялось прощание с бывшим народным депутатом Верховной Рады от Партии регионов Ириной Бережной, которая разбилась в автокатастрофе в Хорватии.
    Противостояние на парковке на ул. Братиславской в Киеве
    Ночное противостояние на парковке в Киеве 
    02:17 09.08.2017
    485Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    По словам протестующих, "титушки" дежурят рядом с парковкой, поэтому местные жители опасаются, что ночью будут пытаться поставить бетонное ограждение. Местные жители намерены также дежурить у парковки всю ночь, чтобы защитить ее от "титушек".
    Акция протеста под ВРУ: владельцы авто на иностранных номерах перекрыли улицу Грушевского
    Владельцы авто с иностранными номерами парализовали центр Киева 
    18:14 25.05.2017
    626
    Под Верховной Радой протестовали владельцы автомобилей с иностранными номерами. Протестующие выступали против инициативы президента Петра Порошенко "ограничить ввоз литовцев и поляков".
    В Венесуэле протестующие громят памятники экс-президенту Уго Чавесу. Видео
    В Венесуэле протестующие громят памятники экс-президенту Уго Чавесу 
    23:59 06.05.2017
    180
    Протестующие подожгли и разрушили памятник экс-президенту Венесуэлы Уго Чавесу на площади в городе Вилья-дель-Росарио. Видео инцидента было размещено в социальных сетях.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Тарас Чорновил. Архивное фото
    Чорновил о сносе палаточного городка: разогнали бандитов
    16:27 05.03.2018
    2260
    Палаточный городок под Радой – это был полный апофеоз незаконности, соответственно, должны быть уголовные дела и реальные сроки, но, к сожалению, у так называемых протестующих есть индульгенция, заявил политический аналитик.
    Штурм палаточного городка под Радой
    "Батькивщина" и еще 6 партий назвали преступлением "зачистку" Михомайдана
    22:52 03.03.2018
    1896
    Согласно заявлению 7 партий, "ветеранов, которые в 2014-2015 годах проливали кровь на Востоке страны, жестоко избили и поставили на колени, десятки человек были задержаны".
    Протест под Арсеналом едва не перерос в драку
    Во время пресс-конференции Порошенко активисты потолкались с Нацгвардией
    17:29 28.02.2018
    453
    Правоохранители перекрыли один из плакатов и вызвали этим недовольство протестующих. Активисты прорвали цепь Нацгвардии и подтянулись к входу в Арсенал. Однако до драки дело не дошло.
    Патрульная полиция Киева восстановила проезд по ул. Грушевского
    Полиция восстановила проезд возле Верховной Рады
    21:07 03.03.2018
    340
    По информации представитель МВД Артема Шевченко, патрульная полиция в Киеве открыла дорожное движение на всей улице Грушевского, участок которой под ВР был заблокирован с 17 октября прошлого года.
    Пострадавшие во время штурма палаточного городка под Радой
    Полиция Киева отчиталась о спецоперации "прикрути" у Верховной Рады
    17:33 03.03.2018
    254
    По информации начальника полиции Киева Андрея Крищенко, в настоящее время в управлениях полиции находится восемь человек, остальных опросили и отпустили.
    Сотни американцев вышли на протесты с призывом усилить контроль за оружием. Видео
    В США требуют усилить контроль за оружием 
    05:47 18.02.2018
    89
    Около 300 американцев в субботу приняли участие в акции протеста перед штаб-квартирой Национальной стрелковой ассоциации США (NRA) с требованием усилить контроль за оборотом оружия после трагедии в школе Флориды.
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