Тернопольский облсовет потребовал отставки Порошенко

скриншот с видео

КИЕВ, 14 мар — РИА Новости Украина. Во вторник, 13 марта, Тернопольский облсовет по инициативе ветеранов АТО принял обращение об отставке президента. Об этом свидетельствует видеотрансляция вчерашнего заседания, обнародованная облсоветом.

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Перед заседанием на трибуну вышли ветераны АТО и волонтерских организаций. Они зачитали свои обращения о событиях под Верховной Радой 3 марта. После дебатов облсовет принял решение направить обращения к центральным органам власти.

Несколько обращений разных организаций содержат требования отставки президента, глав ГПУ и МВД, проведения досрочных выборов, а также объективного расследования и наказания виновных за разгон протестующих у Рады.

Наибольшее количество голосов получил проект решения председателя объединения участников АТО Галичины Ружены Волянской.

Активист ГО "Автомайдан" Игорь Васылив обнародовал текст принятого обращения об отставке президента Петра Порошенко, генпрокурора Юрия Луценко и главы МВД Арсена Авакова. За него проголосовали 33 депутата облсовета.

По данным МВД, утром 3 марта полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон (четверо полицейских и шесть протестующих).

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Также сообщалось, что правоохранители нашли на территории ранее "зачищенного" палаточного городка под Верховной Радой гранаты.