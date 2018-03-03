"Батькивщина" и еще 6 партий назвали преступлением "зачистку" Михомайдана

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Шесть политических партий назвали преступлением штурм правоохранителями палаточного городка под Верховной Радой в субботу, говорится в совместном заявлении демократических сил, которую обнародовал в Facebook глава партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.

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К заявлению присоединились "Батькивщина", "Движение нових сил", "Европейская Украины", "Народний контроль", "Общественное движение Волна" и "Политическая сила Альтернатива".

В заявлении говорится, что утром 3 марта около тысячи спецназовцев совершили нападение на лагерь протестующих на площади Конституции.

"Ветеранов, которые в 2014-2015 годах проливали кровь на Востоке страны, жестоко избили и поставили на колени. Десятки человек были задержаны", — заявляют партии.

"Мы считаем такие действия власти преступлением. Руководители силовой вертикали пытаются оправдать эту "акцию" тем, что протестующие якобы готовили захват парламента. Мы воспринимаем эти заявления как сознательную ложь. Протест, который длился с 17 октября 2017 года, оставался мирным, все провокации и насилие осуществляли исключительно представители власти", — говорится в заявлении.

Подписанты считают, что планом власти является показать, "что любой мирный протест будет дискредитирован, а его участники — наказаны".

Партии обещают приложить все усилия, чтобы этот план не был воплощен в жизнь.

"После смены власти все те, кто принимал решение о подавлении мирного протеста и воплощал его в жизнь, понесут ответственность в соответствии с законом", — говорится в заявлении.

​Ранее сообщалось, что правоохранители нашли на территории ранее "зачищенного" палаточного городка под Верховной Радой гранаты.

По данным МВД Украины, в субботу утром полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон, однако позже в МВД уточнили, что пострадали семь полицейских.

Сейчас ситуация у Рады спокойная, коммунальщики разбирают палаточный городок. При этом сами организаторы акции сообщали об 11 пострадавших активистах и 131 задержанном, которых полиция уже отпускает.