Чорновил о сносе палаточного городка: разогнали бандитов

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Неделя выдалась насыщенной: здесь и пресс-конференция Петра Порошенко, актуализация в политикуме темы досрочных выборов, первое чтение законопроекта об антикоррупционном суде, а также представление президентом проекта закона о национальной обороне.

Среди ключевых событий недели, конечно, решение Стокгольмского арбитража и последующие разборки "Нафтогаз" и "Газпрома".

Также в субботу утром, 3 марта, правоохранители провели следственные действия в палаточном городке под Верховной Радой в Киеве. В результате — полностью его снесли. Были изъяли десятки боевых гранат, задержаны десятки протестующих, в стычках пострадали и митингующие, и силовики.

Главные события недели в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал политический аналитик Тарас Чорновил.

На вашу думку, чому саме зараз відбувся розгін наметового містечка під парламентом?

— Всі ми дуже давно чекали, кияни, я маю на увазі, в першу чергу киян, коли це нарешті відбудеться. Тому що, насправді, це не тільки була перекрита одна з центральних вулиць, це є такий повний апофеоз незаконності. Так, ми розумієм прекрасно – протест, революції тощо не робляться в білих рукавичках. І Революція гідності, так само як там і Помаранчева революція, вони йшли проти закону. Але давайте будемо порівнювати, коли революція підтримується, як Революція гідності, десь двома третинами населення України, коли Помаранчева революція підтримувалась рівно половиною, навіть трошки більше половини населення України, тоді це є революція. Коли за політичну силу, і всі цей комплекс політичних сил, які роблять якісь там заяви і проводять абсолютно антизаконні акції, культивують там повний правовий нігілізм, там у нас перенасиченість зброєю, провокації, провокативні заяви тощо, і коли їх підтримає, загальний комплекс політичних сил, 1% українців від того, не самі їхні дії, а ті гучні заяви – вони там проти Порошенка тощо, і тому їм на підтримку говорить цей 1%. При тому всьому, що протестні настрої в країні колосальні, але люди, які проти влади, не підтримують ті акції. То, вибачте, ви не маєте тоді отого політичного права переступити через закон. Переступити закон взагалі не можна, але у цьому випадку це є певний момент такого хуліганства, хамства і бандитизму.

REUTERS Gleb Garanich Штурм палаточного городка под Радой

В мене єдине застереження по цій акції. Як киянин, я дуже задоволений, що цей, скажімо, кемпінг для бомжів нарешті прибраний, але там відбувається провадження по двох справах. Насправді, там була ще зброя, там ще були певні заклики, там були фінансування різні, адже ж винні не тільки ті, хто отримують ті гроші, а ті, хто отримує їх в кінці, і ті, хто фінансували, вони ж те ж угоду підписали про отримання готівкових коштів незаконних шляхом здобутих тощо. Там мало би бути 10-15 проваджень. І, якщо на основі от того, що відбулося, принаймні не буде відкрито кримінальні справи конкретно по людях, по приблизно, за моїми розрахунками, 80-120 людей, я буду вважати, що це все одно холостий вистріл. Тільки киянам стане трошки легше, оцей дійсно розсадник бруду в центрі Києва зникне. Але це недостатньо.

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Є така версія, що до цієї спецоперації готувалися ще в п’ятницю. Ви що про це знаєте?

— Я трошки знаю методи спецоперацій, я завжди, як правило, був з другого боку. Не з боку поліції, чи тоді ще міліції, а з боку протестувальників. Коли насправді щось готується, напередодні дуже тихо. Агентурна робота може вестися, ті, хто в цивільному, ті, хто в формі, як правило, спеціально їх не світять. Тому насправді п’ятничні акції могли бути пов’язані з дечим іншим. Там на п’ятницю планувалися якісь знову провокації, наскільки мені відомо, там знову була інформацію про зброю, і були загрози того, що окремих кілька нестабільних психічно людей можуть кинути десь вибухівку. Ось цього підозра була, тому була більша готовність. Насправді, це не було зв’язано з сьогоднішніми вранішніми подіями. Напевне, їх готували раніше, напевне, це зробили вже після пленарного тижня, коли депутатів не буде там довший час в Києві, щоб не було зайвого шуму, тому що всі, крім одного Дерев’янка, і відповідно, Соболєва і Семенченка, і Парасюка — це є постійна компанія, всі інші опозиціонери, я якраз на цьому хочу підкреслити, це не є розгін опозиційної акції, це розгін бандитської акції. Тому що насправді, всі опозиційні сили відреклися, пішли і відмовилися. Всі зреклися Саакашвілі, всі сказали – він не політик. Особливо після штурму Жовтневого палацу, коли там був якийсь дитячий вечір, всі сказали – це є людина неадекватна, ми з ним не будемо поряд стояти ніколи. Але тільки його видворили, всі одразу почали на ньому грати.

Тому, я думаю, підбір часу – був вибраний, перше, навмисно той час, коли менше всього буде політичних спекуляцій. Друге – субота ранок, коли не такий великий рух, не так багато буде перешкод тощо. А все решта робиться достатньо неочікувано з одної єдиної причини. Там, я ще раз кажу, це не є політична акція, акції у нас протесту будь-які виписані в Конституції. Громадяни України мають право мирно без зброї збиратися і далі є перелік всіх цих акцій. Тут, перше, не мирно, тут з закликами там повалення, захоплення, нищення, вбивства і тут зі зброєю. Там є зброя. Про це знали всі. І тому, коли знають, що там є зброя, це роблять максимально неочікувано. І останній буквально маркер, знаєте, киян багато хто критикують, кажуть, що ми космополітичні дуже, якісь там ліниві коти, слухайте, коли, але кияни мають в себе в голові такий детектор брехні, так добре відчувають на підсвідомості, коли акція, яку можна назвати "акцією протесту", коли акція, яку можна назвати "революцією", знаєте, може підвезуть 1-2 автобуси десь з інших областей, насправді 95-99% учасників акцій становлять кияни. Коли ви там не бачите киян, коли перед кожною акцією роздають порядку ста тисяч газеток, флаєрів, запрошень тощо, а киян — практично нуль, і всі підвезені з областей, при чому ми ж бачимо, люмпенізований абсолютно момент, такий, знаєте, типовий люмпен, оці акції Саакашвілі, які проводяться в неділю, ті акції, які там на місці, це є ознака того, що давайте не путати святе з грішним.

REUTERS Gleb Garanich Штурм палаточного городка под Радой

Там нема акцій протесту, це є акція, організована групою людей Ігоря Валерійовича Коломойського, у якого сьогодні за його борги перед українською державою по групі "Приват" тощо, яка обчислюється десь порядку ста з чимось мільярдів гривень, сьогодні забирають бізнес покриття цих боргів. Тобто насправді це не була акція протесту. Це була олігархічна акція, це є в певній мірі підривна акція, тому давайте тут заспокоймося і будемо вболівати за тих, хто дійсно мають проблеми і з ними будуть десь виходити. Тому це дуже добре, що це відбулося, я думаю, що те, як воно відбулося на цьому поставиться крапка. Єдине що, я остаточно відчуваю, що в мене буде внутрішнє невдоволення, тому що я вважаю, що там, де є кримінальний злочин, нехай ми можемо пробачити десь злісний опір поліції, тому що, дійсно, протест, люди переходять певну межу, але там, де є бандитизм, там мають бути кримінальні справи і реальні відсидки. На жаль, цього не буде…

Там же є дві кримінальні провадження за цією справою…

— Розумієте, це два кримінальні провадження по факту – це дуже мало означає, коли вони будуть кримінальними провадженнями проти конкретних осіб, які вчинили злочини, це буде серйозніше. Ми маємо бути всі рівні перед законами. Якщо ми зробимо якусь бандитську акцію, кого завгодно з нас посадять в тюрму. Чому люди, які роблять бандитську акцію і кричать – а я ще й до всього іншого ворог кривавого режиму, — і все, це індульгенція. Так не має бути.

Ранее Валентин Войтков прогнозировал, что столкновения под ВР станут началом конца палаточного городка. По мнению политолога, полиция и государство теряет монополию на насилие, поэтому в последнее время происходит много беспорядков, часто завершающиеся погромами или актами насилия.