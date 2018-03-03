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    Как проходит демонтаж палаточного городка у Рады

    Тема:

    Зачистка палаточного городка под Радой (68)

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    Украинский журналист Богдан Кутепов выложил видео, на котором зафиксирован демонтаж палаточного городка возле Верховной Рады. На кадрах видно, как сотрудники коммунальных служб убирают территорию.
    facebook.com/kutiepov

    По данным МВД, утром полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон (четверо полицейских и шесть протестующих).

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    В настоящее время ситуация у Рады спокойная, сотрудники коммунальных служб разбирают палаточный городок.

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