Как проходит демонтаж палаточного городка у Рады

По данным МВД, утром полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон (четверо полицейских и шесть протестующих).

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В настоящее время ситуация у Рады спокойная, сотрудники коммунальных служб разбирают палаточный городок.