Разгон палаточного лагеря у Рады: в больницы попали 9 человек

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. После сноса полицией палаточного городка под Верховной Радой 9 протестующих доставили в больницы, сообщается на странице движения "Освобождение" в Facebook.

"У всех обнаружены травмы головы, множественные переломы рук и ног. А у одного, кроме переломов и ушибов, диагностировано внутреннее кровоизлияние", — говорится в сообщении.

В городской клинической больницы Киева №17 (проул. Лабораторный, 20) сейчас находятся восемь активистов движения. Среди них четверо — участников боевых действий на Донбассе: Юрий Дикий (позывной "Дикий"), Юрий Маркевич (позывной "Мазур"), Виталий Заверуха (позывной "Медляк"), Евгений Русин (позывной "Мародер"), Иван Украинец Владимир Николаець, Павел Реутов и Олег Покляцкий.

facebook.com/dostali.hvatit Пострадавший при штурме палаточного лагеря у Рады

facebook.com/Vyzvolennia.Ukr Пострадавший при штурме палаточного лагеря у Рады

facebook.com/Vyzvolennia.Ukr Пострадавшая при штурме палаточного лагеря у Рады

А активиста Ореста Слободяна (позывной "Орест") врачи забрали для операции в Александровскую клиническую больницу.

По данным МВД Украины, утром полиция пришла в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и 10 пострадавших с обеих сторон. Сейчас ситуация у Рады спокойная, коммунальщики разбирают палаточный городок.