наверх
03.03.201817:32
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    Киев

    Разгон палаточного лагеря у Рады: в больницы попали 9 человек

    Тема:

    Зачистка палаточного городка под Радой (68)

    (обновлено: )94
    Как стало известно, у всех пострадавших были обнаружены травмы головы, множественные переломы рук и ног. А у одного, кроме переломов и ушибов, диагностировано внутреннее кровоизлияние.
    Пострадавший при штурме палаточного лагеря у Рады
    facebook.com/Vyzvolennia.Ukr

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. После сноса полицией палаточного городка под Верховной Радой 9 протестующих доставили в больницы, сообщается на странице движения "Освобождение" в Facebook.

    "У всех обнаружены травмы головы, множественные переломы рук и ног. А у одного, кроме переломов и ушибов, диагностировано внутреннее кровоизлияние", — говорится в сообщении.

    В городской клинической больницы Киева №17 (проул. Лабораторный, 20) сейчас находятся восемь активистов движения. Среди них четверо — участников боевых действий на Донбассе: Юрий Дикий (позывной "Дикий"), Юрий Маркевич (позывной "Мазур"), Виталий Заверуха (позывной "Медляк"), Евгений Русин (позывной "Мародер"), Иван Украинец Владимир Николаець, Павел Реутов и Олег Покляцкий.

    facebook.com/dostali.hvatit
    Пострадавший при штурме палаточного лагеря у Рады
    facebook.com/Vyzvolennia.Ukr
    Пострадавший при штурме палаточного лагеря у Рады
    facebook.com/Vyzvolennia.Ukr
    Пострадавшая при штурме палаточного лагеря у Рады

    А активиста Ореста Слободяна (позывной "Орест") врачи забрали для операции в Александровскую клиническую больницу.

    По данным МВД Украины, утром полиция пришла в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и 10 пострадавших с обеих сторон. Сейчас ситуация у Рады спокойная, коммунальщики разбирают палаточный городок.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Штурм палаточного городка под Радой
    Зачистка палаточного городка под Радой
    Здание ОАО "Газпром" в Москве. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Уборка снега в Киеве
    Украина остановилась в снежных заносах