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    Общество

    Почти что чисто. Под Радой убрали все палатки

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    Зачистка палаточного городка под Радой (72)

    (обновлено: )11501
    Сообщается, что правоохранители завершили следственные действия в палаточном городке в Мариинском парке и на улице Грушевского.
    Ситуация под Радой
    ukrinform.ua

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Возле здания Верховной Рады убрали все палатки.

    Остатки палаток и баррикад вывозятся на мусоровозах, сообщает Укринформ.

    Вместе с тем правоохранители завершили проведение следственных действий в палаточном городке в Мариинском парке и на улице Грушевского.

    ukrinform.ua
    Ситуация под Радой

    По данным МВД Украины, в субботу утром полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон, однако позже в МВД уточнили, что пострадали семь полицейских.

    Сейчас ситуация у Рады спокойная, коммунальщики разбирают палаточный городок. При этом сами организаторы акции сообщали об 11 пострадавших активистах и 131 задержанном, которых полиция уже отпускает.

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