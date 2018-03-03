Почти что чисто. Под Радой убрали все палатки

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. Возле здания Верховной Рады убрали все палатки.

Остатки палаток и баррикад вывозятся на мусоровозах, сообщает Укринформ.

Вместе с тем правоохранители завершили проведение следственных действий в палаточном городке в Мариинском парке и на улице Грушевского.

ukrinform.ua Ситуация под Радой

По данным МВД Украины, в субботу утром полицейские пришли в палаточный городок протестующих у Рады для проведения следственных действий, обысков, однако митингующие оказали сопротивление, произошли столкновения. Полиция сообщала о задержании более 100 протестующих и десяти пострадавших с обеих сторон, однако позже в МВД уточнили, что пострадали семь полицейских.

Сейчас ситуация у Рады спокойная, коммунальщики разбирают палаточный городок. При этом сами организаторы акции сообщали об 11 пострадавших активистах и 131 задержанном, которых полиция уже отпускает.