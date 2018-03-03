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    Фотоленты

    Новая кровь под Радой. Штурм палаточного городка и задержания

    Тема:

    Зачистка палаточного городка под Радой (58)

    (обновлено: )105541
    Штурм палаточного городка под Радой
    Штурм палаточного городка под Радой
    Штурм палаточного городка под Радой
    Штурм палаточного городка под Радой
    Штурм палаточного городка под Радой
    Штурм палаточного городка под Радой
    Штурм палаточного городка под Радой
    Штурм палаточного городка под Радой
    Штурм палаточного городка под Радой
    Штурм палаточного городка под Радой
    Штурм палаточного городка под Радой
    Пострадавшие во время штурма палаточного городка под Радой
    Пострадавшие во время штурма палаточного городка под Радой
    Пострадавшие во время штурма палаточного городка под Радой
    Пострадавшие во время штурма палаточного городка под Радой
    Штурм палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich
    Штурм палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich
    Штурм палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich
    Штурм палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich
    Штурм палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich
    Штурм палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich
    Штурм палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich
    Штурм палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich
    Штурм палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich
    Штурм палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich
    Штурм палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich
    Пострадавшие во время штурма палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich
    Пострадавшие во время штурма палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich
    Пострадавшие во время штурма палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich
    Пострадавшие во время штурма палаточного городка под Радой
    REUTERS Gleb Garanich

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    В Киеве под Верховной Радой правоохранители снесли палаточный городок, пострадали несколько протестующих, сообщает "Громадське ТВ".

    Полиция задержала более 100 человек. Правоохранители предупредили, что находиться на территории палаточного городка опасно.

    Тушение пожара в палаточном городке под Радой
    @HromadskeUA
    Тушение пожара в палаточном городке под Радой и сотни силовиков

    Во время сноса палаточного городка под Радой пострадали несколько протестующих. Двоих доставили в больницу. Также во время сноса пострадали трое сотрудников полиции.

    Начальник полиции Киева сообщил, что правоохранители получили решение суда с разрешением на проведение следственных действий под Радой.

    Во время столкновений полиции с митингующими у Верховной Рады шесть протестующих и четверо полицейских пострадали, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

    Напомним, директор Департаменту коммуникаций в МВД Украины Артем Шевченко объяснил утренние действия правоохранителей под Верховной Радой в Киеве в субботу, 3 марта, проведением следственных действий в рамках расследования нескольких уголовных производств.

    Смотрите также: Штурм палаточного городка у Рады. Первые кадры с места события

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