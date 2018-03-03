Новая кровь под Радой. Штурм палаточного городка и задержания

В Киеве под Верховной Радой правоохранители снесли палаточный городок, пострадали несколько протестующих, сообщает "Громадське ТВ".

Полиция задержала более 100 человек. Правоохранители предупредили, что находиться на территории палаточного городка опасно.

Во время сноса палаточного городка под Радой пострадали несколько протестующих. Двоих доставили в больницу. Также во время сноса пострадали трое сотрудников полиции.

Начальник полиции Киева сообщил, что правоохранители получили решение суда с разрешением на проведение следственных действий под Радой.

Во время столкновений полиции с митингующими у Верховной Рады шесть протестующих и четверо полицейских пострадали, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Напомним, директор Департаменту коммуникаций в МВД Украины Артем Шевченко объяснил утренние действия правоохранителей под Верховной Радой в Киеве в субботу, 3 марта, проведением следственных действий в рамках расследования нескольких уголовных производств.

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