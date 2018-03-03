Штурм палаточного городка у Рады. Первые кадры с места события

На улице Грушевского в центре Киева на территории т.н. "палаточного городка", установленного под Верховной Радой, произошло масштабное возгорание; активисты сообщали о штурме силовиков. Семен Семенченко выложил видео штурма.

Позже директор Департаменту коммуникаций в МВД Украины Артем Шевченко объяснил утренние действия правоохранителей под Верховной Радой.

"В соответствии с постановлением суда полиция проводит следственные действия в ВР в рамках расследования нескольких уголовных производств. Препятствования этим следственным действиям пресекаются в соответствии с законом", — написал он на своей странице в Facebook.

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