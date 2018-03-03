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    Фотоленты

    Штурм палаточного городка у Рады. Первые кадры с места события

    Тема:

    Зачистка палаточного городка под Радой (49)

    (обновлено: )121421
    Ситуация в палаточном городке возле Рады 3 марта
    Ситуация в палаточном городке возле Рады 3 марта
    Ситуация в палаточном городке возле Рады 3 марта
    Ситуация в палаточном городке возле Рады 3 марта
    Штурм палаточного городка под Радой
    Штурм палаточного городка под Радой
    Ситуация в палаточном городке возле Рады 3 марта
    Ситуация в палаточном городке возле Рады 3 марта
    facebook.com/artem.shevchenko
    Ситуация в палаточном городке возле Рады 3 марта
    Ситуация в палаточном городке возле Рады 3 марта
    facebook.com/artem.shevchenko
    Ситуация в палаточном городке возле Рады 3 марта
    Ситуация в палаточном городке возле Рады 3 марта
    facebook.com/artem.shevchenko
    Ситуация в палаточном городке возле Рады 3 марта
    Ситуация в палаточном городке возле Рады 3 марта
    facebook.com/artem.shevchenko
    Штурм палаточного городка под Радой
    Штурм палаточного городка под Радой
    Facebook Семена Семенченко
    Штурм палаточного городка под Радой
    Штурм палаточного городка под Радой
    Facebook Семена Семенченко

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    Ситуация в палаточном городке возле Рады 3 марта

    На улице Грушевского в центре Киева на территории т.н. "палаточного  городка", установленного под Верховной Радой, произошло масштабное возгорание; активисты сообщали о штурме силовиков. Семен Семенченко выложил видео штурма.

    Позже директор Департаменту коммуникаций в МВД Украины Артем Шевченко объяснил утренние действия правоохранителей под Верховной Радой.

    "В соответствии с постановлением суда полиция проводит следственные действия в ВР в рамках расследования нескольких уголовных производств. Препятствования этим следственным действиям пресекаются в соответствии с законом", — написал он на своей странице в Facebook.

    Смотрите также: В ожидании Порошенко: плакаты об импичменте и усиленная охрана

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