Тушение пожара в палаточном городке под Радой и сотни силовиков

В Киеве под Верховной Радой правоохранители снесли палаточный городок, пострадали несколько протестующих, сообщает "Громадське ТВ".

Полиция задержала около 30-40 человек. Правоохранители предупредили, что находиться на территории палаточного городка опасно.

Під Радою загасили останнє полум'я. Наші Богдан Кутєпов і Діма Реплянчук продовжують працювати на місці знесення наметового містечка pic.twitter.com/RkIbt66XoF — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 3 марта 2018 г.

Во время сноса палаточного городка под Радой пострадали несколько протестующих. Двоих доставили в больницу. Также во время сноса пострадали трое сотрудников полиции.

Начальник полиции Киева сообщил, что полиция получила решение суда с разрешением на проведение следственных действий под Радой.

Также сообщается, что под Радой потушили последние очаги пожара, охватившего часть городка.

Напомним, директор Департаменту коммуникаций в МВД Украины Артем Шевченко объяснил утренние действия правоохранителей под Верховной Радой в Киеве в субботу, 3 марта, проведением следственных действий в рамках расследования нескольких уголовных производств.