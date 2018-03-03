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    Тушение пожара в палаточном городке под Радой и сотни силовиков

    Тема:

    Зачистка палаточного городка под Радой (49)

    (обновлено: )53230
    В Киеве под Верховной Радой правоохранители снесли палаточный городок, пострадали несколько протестующих. Также под Радой потушили последние очаги пожара, охватившего часть городка.
    Тушение пожара в палаточном городке под Радой
    @HromadskeUA

    В Киеве под Верховной Радой правоохранители снесли палаточный городок, пострадали несколько протестующих, сообщает "Громадське ТВ".

    Полиция задержала около 30-40 человек. Правоохранители предупредили, что находиться на территории палаточного городка опасно.

    Ситуация в палаточном городке возле Рады 3 марта
    facebook.com/artem.shevchenko
    Штурм палаточного городка у Рады. Первые кадры с места события
    Во время сноса палаточного городка под Радой пострадали несколько протестующих. Двоих доставили в больницу. Также во время сноса пострадали трое сотрудников полиции.

    Начальник полиции Киева сообщил, что полиция получила решение суда с разрешением на проведение следственных действий под Радой.

    Также сообщается, что под Радой потушили последние очаги пожара, охватившего часть городка.

    Напомним, директор Департаменту коммуникаций в МВД Украины Артем Шевченко объяснил утренние действия правоохранителей под Верховной Радой в Киеве в субботу, 3 марта, проведением следственных действий в рамках расследования нескольких уголовных производств.

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