Под Радой горит палаточный городок, силовики начали штурм

КИЕВ, 3 мар — РАИ Новости Украина. На улице Грушевского в центре Киева на территории т.н. "палаточного городка", установленного под Верховной Радой, произошло масштабное возгорание; активисты заявляют о штурме силовиков.

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В ночь на субботу народный депутат от "Самопомочи" и экс-комбат "Донбасса" Семен Семенченко сообщил о поступившей ему информации о готовящемся штурме палаточного городка. Нардеп также призвал граждан рано утром прийти на помощь активистам, находящимся под Радой.

Facebook Семена Семенченко Штурм палаточного городка под Радой

На данный момент под парламентом продолжается противостояние правоохранителей и активистов, в ход пошли палки и камни.

Видео штурма и столкновений можно посмотреть здесь.

В пятницу, 2 марта, стало известно, что протестующие под Верховной Радой в центре Киева начали сворачивать часть палаток. Как пояснил все тот же Семенченко, "лагерь уменьшается в размерах". Это, по его словам, связано в том числе с тем, что накануне Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

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Напомним, палатки были установлены на улице Грушевского и в Мариинском парке возле Верховной Рады в октябре 2017 года на волне протестов под руководством экс-президента Михаила Саакашвили. Во вторник, 27 февраля произошли столкновения работников правоохранительных органов и участников акции протеста.