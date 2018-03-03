Под Радой горит палаточный городок, силовики начали штурм

КИЕВ, 3 мар — РАИ Новости Украина. На улице Грушевского в центре Киева на территории т.н. "палаточного городка", установленного под Верховной Радой, произошло масштабное возгорание; активисты заявляют о штурме силовиков.
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В ночь на субботу народный депутат от "Самопомочи" и экс-комбат "Донбасса" Семен Семенченко сообщил о поступившей ему информации о готовящемся штурме палаточного городка. Нардеп также призвал граждан рано утром прийти на помощь активистам, находящимся под Радой.
На данный момент под парламентом продолжается противостояние правоохранителей и активистов, в ход пошли палки и камни.
Видео штурма и столкновений можно посмотреть здесь.
В пятницу, 2 марта, стало известно, что протестующие под Верховной Радой в центре Киева начали сворачивать часть палаток. Как пояснил все тот же Семенченко, "лагерь уменьшается в размерах". Это, по его словам, связано в том числе с тем, что накануне Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о Высшем антикоррупционном суде.
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Напомним, палатки были установлены на улице Грушевского и в Мариинском парке возле Верховной Рады в октябре 2017 года на волне протестов под руководством экс-президента Михаила Саакашвили. Во вторник, 27 февраля произошли столкновения работников правоохранительных органов и участников акции протеста.