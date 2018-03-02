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    Палаточный лагерь у Рады начал сворачиваться

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    (обновлено: )20803
    По словам нардепа Семена Семенченко, лагерь уменьшается в размерах, и это связано в том числе с тем, что накануне Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о Высшем антикоррупционном суде.
    Семенченко сообщил о сворачивании Михомайдана возле Рады
    Наш Киев

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Протестующие палаточного городка возле Верховной Рады начали сворачивать часть палаток. 

    Верховная Рада. Архивное фото
    УНИАН
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    "По решению движения "Освобождение" часть лагеря, которую ранее занимал "Движение новых сил" освобождается от палаток", — заявил народный депутат из фракции "Самопомич", один из координаторов протестной акции Семен Семенченко.

    По его словам, лагерь уменьшается в размерах, и это связано в том числе с тем, что накануне Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект о Высшем антикоррупционном суде.

    "Мы убираем палатки фактически до Грушевского, и ждем от парламента дальнейшего выполнения требований", — отметил Семенченко.

    Большая часть палаток остается в Мариинском парке, по прежнему стоят палатки и на улице Грушевского, протестующие также занимают часть площади Конституции возле здания парламента.

    Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда в Украине, данное решение в четверг поддержали 282 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

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