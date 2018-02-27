наверх
27.02.201814:57
Курсы валют НБУ
  • USD27.01+ 0.02
  • EUR33.27+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Видео

    Под Радой произошли столкновения, 10 правоохранителей ранены

    Тема:

    Рада и столкновения: досрочные выборы? (16)

    (обновлено: )2068140
    Народный депутат "Народного фронта" Антон Геращенко заявляет, что перед Верховной Радой устроили провокацию, в результате которой получили ранения полицейские. Об этом он заявил с трибуны парламента 27 февраля.
    Facebook The insider

    "Только что перед Верховной Радой представителями "Руха новых сил" Саакашвили была организована провокация", — заявил Геращенко.

    По его словам, активисты выкатили шины в парламент и пытались их поджечь. Правоохранители помешали этому. Активисты устроили стычки, в результате чего 10 полицейских получили ранения.

    "У одного сломана ключица", — заявил Геращенко.

    Смотрите также: Рада в окружении митингующих и усиленной охраны. Онлайн-трансляция

    "В настоящее время девять человек, которые сделали провокацию, не исключено, что за деньги россиян, задержаны и будут доставлены в органы внутренних дел", — подчеркнул нардеп.

    В свою очередь народный депутат от БПП Ирина Геращенко напомнила о трагических событиях 31 августа 2015 года, когда в национальных гвардейцев активисты бросили гранату, в результате чего погибли 4 правоохранителя.

    Геращенко отметила недопустимость повторения подобных действий и призвала расследовать нынешний инцидент под стенами парламента.

    "Как говорят сами нацгвардейцы, среди тех, кто бросал в них камни сегодня новую были депутаты Верховной Рады. Извините, но бросать камни в нацгвардейцев, которые вчера вернулись с линии фронта это просто преступление", — заявила нардеп.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Парубий
    Рада и столкновения: досрочные выборы?
    Горнолыжный курорт "Буковель"
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    Техника ВСУ в Мариупольском направлении
    Миротворцы в Донбассе: надежда на перемирие