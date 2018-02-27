Под Радой произошли столкновения, 10 правоохранителей ранены

"Только что перед Верховной Радой представителями "Руха новых сил" Саакашвили была организована провокация", — заявил Геращенко.

По его словам, активисты выкатили шины в парламент и пытались их поджечь. Правоохранители помешали этому. Активисты устроили стычки, в результате чего 10 полицейских получили ранения.

"У одного сломана ключица", — заявил Геращенко.

Смотрите также: Рада в окружении митингующих и усиленной охраны. Онлайн-трансляция

"В настоящее время девять человек, которые сделали провокацию, не исключено, что за деньги россиян, задержаны и будут доставлены в органы внутренних дел", — подчеркнул нардеп.

В свою очередь народный депутат от БПП Ирина Геращенко напомнила о трагических событиях 31 августа 2015 года, когда в национальных гвардейцев активисты бросили гранату, в результате чего погибли 4 правоохранителя.

Геращенко отметила недопустимость повторения подобных действий и призвала расследовать нынешний инцидент под стенами парламента.

"Как говорят сами нацгвардейцы, среди тех, кто бросал в них камни сегодня новую были депутаты Верховной Рады. Извините, но бросать камни в нацгвардейцев, которые вчера вернулись с линии фронта это просто преступление", — заявила нардеп.