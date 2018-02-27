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    Фотоленты

    Столкновения под Радой: в ход шли камни и бутылки

    Тема:

    Рада и столкновения: досрочные выборы? (18)

    (обновлено: )1266130
    Столкновения под Радой
    Столкновения под Радой
    Столкновения под Радой
    Столкновения под Радой
    Столкновения под Радой
    Столкновения под Радой
    Столкновения под Радой
    Столкновения под Радой
    Столкновения под Радой
    Столкновения под Радой
    Столкновения под Радой
    Столкновения под Радой
    Столкновения под Радой
    Столкновения под Радой
    Столкновения под Радой
    REUTERS Alex Kuzmin
    Столкновения под Радой
    REUTERS Alex Kuzmin
    Столкновения под Радой
    Столкновения под Радой
    Украинское фото
    Столкновения под Радой
    Фото: Євген Будерацький
    Столкновения под Радой
    REUTERS Oleksandr Klymenko
    Столкновения под Радой
    mvs.gov.ua
    Столкновения под Радой
    mvs.gov.ua
    Столкновения под Радой
    Украинское фото
    Столкновения под Радой
    facebook.com/Alexandr2013
    Столкновения под Радой
    facebook.com/Alexandr2013
    Столкновения под Радой
    facebook.com/Alexandr2013
    Столкновения под Радой
    facebook.com/Alexandr2013
    Столкновения под Радой
    facebook.com/Alexandr2013
    Столкновения под Радой
    facebook.com/Alexandr2013

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    Столкновения между силовиками и митингующими из палаточного городка произошли во вторник у здания Верховной Рады, по последним данным, пострадали 14 правоохранителей, сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции Украины.

    Смотрите также: Под Радой произошли столкновения

    "В настоящее время установлено, что в результате событий возле Верховной рады пострадали 14 полицейских. У пострадавших травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: Рада в окружении митингующих и усиленной охраны

    По словам пресс-секретаря МВД Артема Шевченко, стычки начались после того, как митингующие попытались поджечь шины. Силовики попытались им помешать, митингующие начали бросать бутылки с зажигательной смесью и камни. Ранее сообщалось о 13 пострадавших.

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