Столкновения под Радой: в ход шли камни и бутылки

Столкновения между силовиками и митингующими из палаточного городка произошли во вторник у здания Верховной Рады, по последним данным, пострадали 14 правоохранителей, сообщает пресс-служба столичного управления Нацполиции Украины.

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"В настоящее время установлено, что в результате событий возле Верховной рады пострадали 14 полицейских. У пострадавших травмы различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

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По словам пресс-секретаря МВД Артема Шевченко, стычки начались после того, как митингующие попытались поджечь шины. Силовики попытались им помешать, митингующие начали бросать бутылки с зажигательной смесью и камни. Ранее сообщалось о 13 пострадавших.